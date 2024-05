Insight – Les Émirats arabes unis, l’Égypte et le Maroc envisagent de rejoindre la « force d’après-guerre » à Gaza (Média)

Les autorités des Émirats arabes unis, de l’Égypte et du Maroc envisagent de se joindre à une initiative menée par les États-Unis pour déployer une « force de maintien de la paix » à Gaza une fois la guerre génocidaire, menée par Israël, sera terminée.

« Trois États arabes ont eu des discussions initiales, dont l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Maroc, mais ils voudraient que les États-Unis reconnaissent d’abord un État palestinien », a déclaré un responsable occidental anonyme au Financial Times (FT).

Un autre revers auquel l’initiative occidentale est confrontée est que les parties arabes intéressées insistent sur le fait que la force d’après-guerre « devrait être dirigée par les États-Unis », a rapporté cette semaine le site thecradle.co.

+ « Stabiliser Gaza après la guerre » +

« [Washington] a essayé de créer une dynamique en faveur d’une force de stabilité, mais la politique américaine est assez ferme selon laquelle il n’y aura pas de troupes américaines sur le terrain, il est donc difficile pour eux de faire valoir que d’autres devraient le faire », a un autre responsable déclaré au FT, informé des discussions, soulignant qu’« il pourrait y avoir d’autres moyens d’y parvenir, et que tout effort doit être dirigé par les États-Unis ».

Fin mars, POLITICO a rapporté que des responsables américains avaient lancé des « conversations préliminaires » avec des partenaires arabes sur les options pour « stabiliser Gaza après la guerre », y compris une proposition pour que le Pentagone aide à financer soit une « force multinationale, soit une équipe palestinienne de maintien de la paix ».

« Nous travaillons avec nos partenaires sur divers scénarios de structures intérimaires de gouvernance et de sécurité à Gaza une fois la crise passée… Nous avons eu un certain nombre de conversations avec les Israéliens et nos partenaires sur les éléments clés pour le lendemain à Gaza, lorsque le moment sera venu », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche au média basé à Washington.

Le rapport a coïncidé avec des fuites dans les médias hébreux selon lesquelles Tel Aviv avait fait pression pour la création d’une « force internationale de maintien de la paix pour sécuriser la bande de Gaza », nommant spécifiquement les Émirats arabes unis, l’Égypte et un « pays tiers » qui avait également normalisé ses relations avec Israël.

Interrogé par FT au sujet des informations les plus récentes, un porte-parole du Département d’État américain a confirmé que Washington avait eu des discussions « avec des partenaires de la région au sujet de Gaza post-conflit », soulignant que beaucoup partageaient « la volonté de jouer un rôle constructif lorsque les conditions le permettent ».

« De nombreux pays devront continuer à intensifier leurs efforts pour soutenir la gouvernance, la sécurité et les efforts humanitaires de Gaza », a déclaré le porte-parole. « Je ne vais pas anticiper ces discussions diplomatiques. »

+ « Gaza 2035 » +

Un autre obstacle au plan de Washington est le gouvernement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu ayant insisté sur le fait que les forces de Tel Aviv maintiendraient un contrôle sécuritaire à long terme de la bande de Gaza.

« Israël refuse d’en parler à qui que ce soit ; c’est dans le déni. Et tout le monde parle les uns des autres », a déclaré le responsable occidental qui s’est entretenu avec le FT. « Les États arabes disent que l’Occident doit reconnaître un État palestinien, mais très peu de grands États occidentaux sont vraiment sur le point de le faire. »

Plus tôt cette semaine, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a fustigé Netanyahu pour avoir déclaré que les Émiratis pourraient aider une future administration d’après-guerre dans la bande de Gaza.

« Les Émirats arabes unis soulignent que le Premier ministre israélien n’a aucune capacité juridique pour prendre cette mesure, et ils refusent de se laisser entraîner dans un quelconque plan visant à couvrir la présence israélienne dans la bande de Gaza », a déclaré le haut diplomate émirati via réseaux sociaux.

L’Égypte et le Maroc ont également renoncé à aider Israël à maintenir le contrôle sécuritaire de Gaza.

Les trois pays arabes ont récemment été inclus dans le cadre d’une coalition de sécurité proposée dans le plan dit « Gaza 2035 » de Netanyahu, qui implique de maintenir Gaza sous contrôle de sécurité israélien à long terme, en réalisant des investissements majeurs pour reconstruire l’enclave dévastée « à partir de rien » avec L’aide du Golfe, la transformation de Gaza en un centre régional de commerce et d’énergie, et l’exploitation de la main-d’œuvre palestinienne bon marché et du gaz naturel au profit des intérêts commerciaux israéliens.

Article19.ma