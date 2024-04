Focus – Washington et Moscou se disputent l’influence de l’Afrique du Nord, suite aux bouleversements politiques (WSJ)

Alors que des manifestants anti-Israël se rassemblaient à l’Université Columbia, le samedi dernier, un groupe moins médiatisé et plus ordonné d’environ 500 manifestants s’est réuni sur la place des Nations Unies à Manhattan, New York.

Ils se sont rassemblés pour soutenir la création d’un nouvel État africain dans une région qu’ils disent opprimée par le colonialisme algérien.

Il s’agit du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, connu sous l’acronyme français MAK, qui mène une campagne politique pour l’indépendance de la Kabylie, une région côtière montagneuse dans le nord de l’Algérie habitée principalement par les Kabyles, un peuple berbère.

Lors du rassemblement devant l’ONU, Ferhat Mehenni, qui dirige le mouvement, a déclaré qu’un « peuple sans État est sans défense et condamné à périr ». La foule a applaudi.

Le gouvernement du président algérien Abdelmadjid Tebboune a qualifié le MAK de « mouvement terroriste » et a emprisonné nombre de ses militants. Pendant ce temps, Tebboune a refusé de qualifier le Hamas d’organisation terroriste et a accusé Israël, dont il nie la légitimité, de violer le droit international.

En revanche, le MAK a pris position en affirmant qu’Israël a le droit de se défendre contre « la barbarie islamiste ». Les Kabyles rejettent l’accusation de séparatisme du gouvernement d’Alger et insistent sur le fait qu’ils représentent une nation distincte.

Depuis leurs bastions montagneux, les Kabyles ont résisté pendant des siècles aux Romains, aux Arabes et aux Turcs, jusqu’à ce que les colonisateurs français les vainquent finalement dans les années 1870.

+ La Kabylie recolonisée de force par l’Algérie +

Et malgré leur participation active à la guerre anticoloniale, le MAK soutient que leur région a été par la suite recolonisée de force par l’Algérie, d’abord dans une courte guerre immédiatement après l’indépendance de l’Algérie vis-à-vis de la France en 1962, puis lors de campagnes régulières de répression.

Après un demi-siècle de collaboration avec des groupes de droits de l’homme et démocratiques en Algérie pour se débarrasser de l’État policier à parti unique, les porte-parole kabyles, dont Mehenni, ont porté l’affaire de la décolonisation devant l’ONU.

Quelques jours avant la manifestation de New York, Meheni a pris la parole devant un comité de l’ONU, recueillant des mots de soutien de diplomates émiratis, marocains et espagnols. L’événement « Kabylie Libre » s’est déroulé sur fond de secousses politiques et de revirements diplomatiques en Afrique du Nord.

Les décideurs politiques américains ont récemment évalué les conséquences de la fin de l’aide militaire américaine au Niger, voisin du sud de l’Algérie, à la demande d’une junte militaire qui a renversé le gouvernement élu du Niger en juillet.

Des hauts fonctionnaires du département d’État et du commandement militaire africain des États-Unis ont tenté en vain ces dernières semaines de négocier un accord pour maintenir une base aérienne au Niger afin de fournir des opérations de contre-terrorisme sur un terrain vaste et difficile et d’identifier les mauvais acteurs cachés parmi les dunes.

Depuis la fin des années 1990, l’Amérique aide les pays d’Afrique du Nord à résister aux menaces pour leur sécurité. L’Algérie est partenaire des efforts antiterroristes des États-Unis dans la région depuis des décennies. Les insurgés islamistes ont été chassés dans le Sahara par l’armée algérienne dans les années 1990, et des mercenaires au service de Mouammar Kadhafi les ont suivis pendant l’intervention occidentale en Libye en 2011.

Ces groupes ont apporté le terrorisme et la guerre au Sahel, la région qui divise le Sahara aride au nord et les savanes humides au sud. Les pays extrêmement pauvres sur le « rivage » du vaste désert ont accueilli l’aide des États-Unis, de la France et des voisins régionaux, dont le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Tchad.

L’assistance a aidé les « noirs » à résister au terrorisme et à la conquête par les « arabes », pour emprunter les termes que les Sahéliens utilisent pour distinguer les agriculteurs sédentaires sur la rive sud du fleuve Niger des tribus nomades sur sa rive nord.

Les troupes maliennes ont pu reprendre le contrôle des villes du nord aux mains des militants islamistes avec l’aide des forces françaises et tchadiennes en 2013.

Le Niger, par ses propres efforts et avec le soutien des États-Unis, a sécurisé ses frontières contre les raids et a chassé les bandes islamistes et de bandits dans le désert. En plus de l’assistance militaire, le Sahel a besoin d’opportunités économiques significatives pour ses populations croissantes. À juste titre, ses habitants considèrent les Occidentaux comme plus intéressés à obtenir une part de la richesse minérale et agricole de l’Afrique qu’à fournir ce dont le continent a le plus besoin : des investissements créateurs d’emplois.

Beaucoup d’Africains considèrent les arrangements économiques et monétaires qu’ils ont conclus avec les anciennes puissances coloniales après l’indépendance davantage comme du pillage que comme un commerce équitable.

La France sous la présidence d’Emmanuel Macron a proposé des réformes, mais les Africains voient ces propositions comme trop peu, trop tard.

Il n’est donc pas surprenant que le président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pousse à réorganiser l’économie de son pays pour réduire sa dépendance vis-à-vis des gouvernements étrangers, en particulier la France.

Il est possible qu’au Niger, si la base aérienne américaine n’est pas déjà perdue, elle soit utilisée comme un moyen de pression par la junte nigérienne pour faire comprendre à Washington que les anciennes méthodes doivent changer, que les Africains ne laisseront pas les nations occidentales suggérer des accords qu’ils feraient mieux de ne pas refuser.

C’est une pilule amère pour le programme de formation et d’assistance panafricain de l’armée américaine connu sous le nom de Commandement des États-Unis pour l’Afrique, ou Africom. Cela menace de renverser les succès obtenus grâce à une coopération exemplaire entre les troupes américaines et nigériennes ces dernières années, selon Daniel Eizenga du Centre d’études stratégiques pour l’Afrique.

Diplomatiquement et politiquement, il y a peu que nous puissions faire si nous voulons maintenir la politique de confinement dans laquelle nous et les Algériens au nord du désert, et les Sahéliens au sud, avons des objectifs communs.

Quoi que l’Amérique puisse penser des juntes remplaçant le gouvernement élu au Mali, au Burkina Faso et, plus récemment, au Niger, pour le moment, les États-Unis sont coincés avec des militaires dans le Sahel. Ils écoutent avec intérêt les offres d’aide de la Russie, dont le Corps africain, une émanation de l’ancien groupe Wagner, est aussi intéressé par les mines d’uranium et autres opportunités d’extraction que par l’assistance à la sécurité.

L’armée algérienne obtient la majorité de son matériel de la Russie, comme c’était le cas avec l’Union soviétique. Les États-Unis ne devraient pas exclure de forcer les Africains à choisir entre l’aide russe et l’aide américaine, à moins que nous ne voulions abandonner une grande partie de l’Afrique. Nous pouvons proposer de meilleures offres, tant en matière de sécurité que d’investissements créateurs d’emplois.

Lors d’un entretien , Kamissa Camara, ministre des Affaires étrangères du Mali sous l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita (renversé en 2020), a fait une observation ironique selon laquelle les Américains prospèrent grâce à la concurrence et ne devraient pas décliner le défi russe.

C’est une commande de taille : cela signifie que les États-Unis doivent montrer aux Africains très pauvres et très jeunes qu’ils peuvent construire un meilleur avenir chez eux plutôt que de risquer les périls de l’immigration illégale vers l’Europe ou l’Amérique. Il serait peut-être judicieux pour les États-Unis de cesser leur préoccupation facile pour la démocratie et l’idéologie du genre, qui sont apparemment des priorités du département d’État ces jours-ci, et de se battre pour un avenir africain basé sur la sécurité et la prospérité, précise la même source.

Même si les décideurs de la politique étrangère américaine voyaient d’un bon œil l’émergence d’un pays philosémite, pro-occidental et libéral comme la Kabylie dans une partie stratégiquement importante de l’Afrique, il n’existe aucun précédent en matière de politique étrangère pour abandonner un partenaire de sécurité – l’Algérie, avec qui nous devons coopérer – pour une quantité inconnue. Nous n’avons jamais officiellement soutenu le sionisme non plus. Jusqu’à ce que nous le fassions, ajoute la même source.

The Wall Street Journal

Par Roger Kaplan

Article19.ma