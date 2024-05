Vidéo / Insolite – Quand l’Ambassadeur des Pays-Bas chante «Zine Li Aatak Allah» devant des diplomates occidentaux «ébahis»

Ce jeudi 2 mai 2023 à Rabat, l’Ambassadeur de Hollande a créé la surprise à l’occasion de la fête nationale de son pays.

M. Jeroen Roodenburg a pris le micro pour parler de « la tolérance » et « le vivre ensemble en paix » dans un monde en crise et qui fait face à des tensions dangereuses en Ukraine et au Moyen Orient.

« En fait, la musique adoucit les mœurs », dit-il en citant le philosophe grec Platon. Et dans le même ordre d’idées, il entama en langue arabe la chanson populaire marocaine « Zine Li Aatak Allah » (Cette beauté dont Dieu t’a gratifié… tu es toujours dans mes pensées jour et nuit)…

En un mot, l’Ambassadeur a réussi avec brio à attirer l’attention de ses invités et à leur donner une leçon philosophique sur le sens du bien vivre ensemble malgré la différence des cultures, des religions et des langues.

Bravo!

Article19.ma