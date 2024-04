Analyse – L’Iran se ‘’venge’’ d’Israël

Par Dr Mohamed Chtatou

L’Iran a lancé une importante attaque de drones et de missiles contre Israël, ont déclaré samedi la Maison Blanche et les Forces de défense israéliennes (FDI), renforçant les craintes d’une guerre régionale au Moyen-Orient.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l’Iran a déclaré dans un communiqué avoir lancé des dizaines de missiles et de drones en direction d’Israël, selon un communiqué diffusé par le média d’État iranien Press TV.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l' »attaque directe » de l’Iran constituait une « escalade grave et dangereuse« . « Nos capacités défensives et offensives sont au plus haut niveau de préparation avant cette attaque de grande envergure de l’Iran« , a-t-il déclaré dans une allocution vidéo. « Il s’agit d’une mission que nous sommes déterminés et prêts à remplir.’’

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré que le président Biden était régulièrement informé de l’évolution de la situation et qu’il rencontrerait son équipe de sécurité nationale à la Maison Blanche. Adrienne Watson, porte-parole du NSC, a déclaré que l’attaque de l’Iran, attendue depuis plusieurs jours, « devrait se dérouler sur plusieurs heures« . « Le président Biden a été clair : notre soutien à la sécurité d’Israël est inébranlable. Les États-Unis se tiendront aux côtés du peuple israélien et soutiendront sa défense contre les menaces de l’Iran« , a déclaré M. Watson dans un communiqué.

Israël est en état d’alerte et ses forces « surveillent constamment » la situation, a déclaré l’armée israélienne, ajoutant que les défenses aériennes étaient également en état d’alerte. Des avions de chasse et des navires de guerre sont également en mission de défense autour d’Israël.

On s’attendait à ce que l’Iran frappe Israël après qu’une frappe israélienne présumée eut touché, au début du mois, l’ambassade d’Iran à Damas, en Syrie, tuant deux officiers supérieurs du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de Téhéran. Les officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique tués sont les morts les plus médiatisées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, et le coup le plus dur porté à Téhéran depuis l’attaque de drone américain en 2020 qui a tué Qasem Soleimani en Irak. Leur mort a suscité un tollé en Iran.

Le guide suprême iranien , l’ayatollah Ali Khamenei, a menacé à plusieurs reprises Israël à la suite de la frappe de Damas, déclarant que le pays serait « giflé » pour ses actions. Il a déclaré qu’une attaque contre une ambassade équivalait à une attaque contre le sol d’un pays. Israël n’a pas confirmé la frappe de Damas, bien que les responsables israéliens aient rarement, voire jamais, commenté les actions militaires menées en Syrie contre l’Iran.

Les contre-attaques de l’Iran sont susceptibles d’accroître les tensions au Moyen-Orient, qui est instable depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. L’Iran est le principal soutien du Hamas, qui a envahi Israël le 7 octobre et tué quelque 1 200 personnes, tout en en retenant 240 autres en captivité. Cette guerre fait toujours rage à Gaza et a entraîné des affrontements dans tout le Moyen-Orient entre les mandataires iraniens et les forces israéliennes et américaines. Au Yémen, les rebelles houthis soutenus par l’Iran continuent de prendre pour cible des navires commerciaux en mer Rouge et de se battre avec la marine américaine. La guerre d’Israël à Gaza a tué plus de 33 000 personnes, selon les services de santé de Gaza dirigés par le Hamas, ce qui a mis le feu aux poudres dans une grande partie de la région.

Israël est en état d’alerte depuis plus d’une semaine et les frappes iraniennes étaient attendues. Israël dispose également du très précieux système de défense antiaérienne Iron Dome.Pourtant, certains rapports indiquaient que l’Iran massait des dizaines de missiles de croisière et de drones en vue d’une frappe potentiellement meurtrière en Israël, qui pourrait submerger les forces de ce pays. On ne sait pas exactement ce que l’Iran pourrait viser en Israël, mais des rapports indiquent qu’il pourrait chercher à frapper des sites gouvernementaux et militaires.

Cette attaque est également susceptible d’attiser les tensions entre l’Iran et les États-Unis, qui ont été vives au cours de la guerre entre Israël et le Hamas. Les mandataires iraniens ont largement cessé de frapper les bases américaines en Irak et en Syrie, ce qui était presque une constante au début de la guerre de Gaza, mais cela pourrait changer.

Washington soutient Israël

Washington s’est engagé à plusieurs reprises à soutenir Israël malgré les menaces iraniennes, une position soulignée lors d’un appel téléphonique de M. Biden avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au début du mois. Le ministre de la défense, Lloyd Austin, a également appelé son homologue israélien, Yoav Gallant, samedi, pour souligner qu’Israël bénéficierait du soutien des États-Unis.

Le général Michael Kurilla, chef du Commandement central des États-Unis, est arrivé en Israël cette semaine avant l’action iranienne prévue. Samedi après-midi, M. Biden est revenu d’un court séjour à Rehoboth Beach pour retourner à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, M. Biden a rencontréM. Austin, le secrétaire d’État Antony Blinken, le président de l’état-major interarmées, le général Charles Brown, et le directeur de la CIA, Bill Burns. La directrice du renseignement national, Avril Haines, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et d’autres responsables étaient également présents, de même que le vice-président Harris et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, par liaison vidéo.

M. Netanyahu a déclaré dans une allocution vidéo samedi qu’Israël était « prêt à faire face à n’importe quel scénario« . »L’État d’Israël est fort. Les forces de défense israéliennes sont fortes« , a-t-il déclaré. « Nous avons établi un principe clair : quiconque nous fait du mal, nous lui ferons du mal.’’

Le ministre iranien de la défense, Mohammad-Reza Ashtiani, a déclaré dans un communiqué diffusé par les médias iraniens que « tout pays qui ouvrirait son espace aérien ou son territoire à Israël pour attaquer l’Iran recevrait une réponse décisive« .

Selon le bureau du premier ministre israélien, M. Netanyahu a convoqué une réunion avec son cabinet de guerre à Tel-Aviv.

Missiles iraniens interceptés ?

Israël a déclaré que la plupart des missiles iraniens lancés samedi ont été interceptés à l’extérieur du pays par les systèmes de défense israéliens et alliés.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué dans un message publié sur Telegram que la « grande majorité » des dizaines de missiles surface-surface iraniens ont été identifiés comme s’approchant du territoire israélien et ont été « interceptés avec succès » par les défenses aériennes du pays, avec l’aide des alliés, y compris les forces américaines.

« Un petit nombre d’impacts a été identifié, notamment sur une base des FDI dans le sud d’Israël, où des dommages mineurs ont été causés à l’infrastructure« , a déclaré l’armée israélienne.

Les médias d’État iraniens ont rapporté que la base aérienne de Ramon, dans le sud d’Israël, avait été frappée par sept missiles, et qu’ils avaient également réussi à attaquer la base aérienne de Nevatim, l’une des plus importantes d’Israël.

Les États-Unis collaborent avec Israël pour intercepter les missiles et les drones iraniens, ainsi qu’avec l’armée de l’air jordanienne.

L’Iran a lancé une vague d’attaques de drones et de missiles contre Israël tard samedi soir, heure locale, et l’assaut se poursuit.

Israël est en état d’alerte maximale et a déployé des moyens aériens et navals, tout en mettant en état d’alerte maximale son système de défense antiaérienne Iron Dome.

L’attaque iranienne était attendue depuis que Téhéran a proféré des menaces très publiques contre Israël pendant plus d’une semaine, à la suite d’une frappe israélienne présumée au début du mois qui a tué deux officiers supérieurs du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. L’Iran a déclaré que frapper le consulat près de l’ambassade revenait à frapper le sol iranien et a promis de riposter. La perte des officiers a également été un coup dur pour l’Iran. La Maison Blanche avait déjà estimé samedi que l’attaque iranienne se poursuivrait pendant des heures.

Trump blâme Biden pour l’attaque iranienne contre Israël

L’ancien président Trump a critiqué samedi le président Biden au sujet de la récente attaque de l’Iran contre Israël, affirmant qu’elle n’aurait pas eu lieu s’il était encore dans le bureau ovale. « Je tiens à dire que Dieu bénit le peuple d’Israël, qui est attaqué en ce moment même« , a déclaré M. Trump lors d’un rassemblement à Schnecksville, en Pennsylvanie. « C’est parce que nous faisons preuve d’une grande faiblesse « . « La grande faiblesse dont nous avons fait preuve est incroyable, et cela ne serait pas arrivé si nous avions été au pouvoir. Vous le savez, ils le savent, tout le monde le sait« , a-t-il ajouté.

Le rassemblement a eu lieu peu après que l ‘Iran a lancé une attaque de drones et de missiles sur Israël samedi, faisant craindre un conflit régional plus large au Moyen-Orient. Israël a déclaré par la suite que la « grande majorité » des missiles iraniens avaient été interceptés à l’extérieur du pays par les défenses aériennes du pays et l’assistance de ses alliés, y compris les forces américaines.

Samedi, M. Trump a déclaré que l’Amérique « priait pour Israël« , déclarant à la foule : « Nous envoyons notre soutien absolu à tous ceux qui sont en danger. C’est une attaque qui n’aurait pas dû se produire« . « Je rétablirai la force américaine à l’étranger, et nous rétablirons la force américaine à la maison« , a-t-il poursuivi. Il a repris cet argument sur Truth Social, en écrivant plus tôt dans la journée : « ISRAËL EST ATTAQUÉ ! Cela n’aurait jamais dû se produire – cela ne se serait JAMAIS produit si j’étais président ! »

L’ancien président a affirmé à plusieurs reprises que les tensions actuelles à l’étranger n’auraient pas eu lieu sous sa direction. En octobre, M. Trump a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que l’attaque surprise du Hamas contre Israël ait eu lieu, affirmant que les attaques étaient dues au fait que les États-Unis étaient considérés comme « faibles et inefficaces« .

M. Biden est retourné à la Maison-Blanche samedi, à la suite des attaques iraniennes, pour consulter son équipe de sécurité nationale. Il s’est ensuite entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a déclaré qu’il condamnait les attaques « dans les termes les plus forts possibles« .

« Je viens de m’entretenir avec le Premier ministre Netanyahu pour réaffirmer l’engagement sans faille des États-Unis en faveur de la sécurité d’Israël« , a déclaré M. Biden. « Je lui ai dit qu’Israël avait fait preuve d’une capacité remarquable à se défendre contre des attaques sans précédent et à les déjouer, envoyant ainsi un message clair à ses ennemis : ils ne peuvent pas menacer efficacement la sécurité d’Israël.’’

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur Twitter/X : @Ayurinu

