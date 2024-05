Corruption – Anas Yamlahi, ex conseiller du ministre de la Justice Ben Abdelkader, placé en « détention préventive » à Tétouan

L’adjoint du maire de Tétouan, Anas Yamlahi, ancien conseiller dans le cabinet du socialiste Mohamed Ben Abdelkader, ancien ministre de la Justice, a été placé en détention préventive sur instructions du Parquet, ce vendredi 3 mai.

Le prévenu été arrêté le mardi 30 avril à l’aéroport de Rabat-Salé, au retour d’un voyage en Espagne où il s’était réfugié, après avoir fait l’objet de plusieurs plaintes concernant l’émission de chèques sans provision, et accusé d’être impliqué dans une affaire de corruption, selon al-Yaoum24.

Les plaignants l’accusent d’avoir perçu « des pots-de-vin » la part de certaines personnes auxquelles il aurait promis de les faire embaucher dans des postes de « Huissier de justice », alors que ces recrutements s’effectuent sur concours et sont organisés par le ministère de la Justice.

+ 300.000 DH cash pour un poste de « Huissier de justice » +

Le vice-président du conseil de la commune de Tétouan a accumulé beaucoup de dettes, en émettant des chèques sans provision, et en établissant des reconnaissances de dette, d’après la même source.

Le prévenu promettait aux personnes qu’il réussissait à duper des postes dans la fonction publique, ou de résoudre les tracas de certains fonctionnaires avec leur administration, se prévalant d’une longue période où il avait exécuté des missions en tant que conseiller dans le cabinet de l’USFPeiste Mohamed Ben Abdelkader.

Parmi les plaintes déposées contre Anas Al Yemlahi, celle d’un individu qui lui aurait remis la somme de 300.000 dirhams cash afin qu’il fasse embaucher l’une de ses proches.

D’ailleurs, certains membres proches de sa famille auraient entrepris des médiations auprès de ses créanciers, afin de tenter de les convaincre de retirer leur plainte, et d’autres ont même commencé à collecter de l’argent auprès de certains entrepreneurs et hommes d’affaires de la ville, dans le but d’éponger ses dettes, affirme-t-on.

Selon des sources dignes de foi, les dettes de ce haut cadre s’élèvent à « des dizaines de millions de dirhams », répartis en différents chèques sans provision et en diverses reconnaissances de dette.

Affaire à suivre…

Article19.ma