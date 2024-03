Armement – Les importations européennes d’armes ont presque doublé (SIPRI)

Les États européens ont presque doublé leurs importations de grandes armes (+94 %) entre 2014-18-18 et 2019-23, alors que des volumes d’armes beaucoup plus importants ont été transportés vers l’Asie, l’Océanie et le Moyen-Orient en 2019-23, où se trouvent neuf des 10 plus grands importateurs d’armes, selon un rapport de le SIPRI.

Les États-Unis ont augmenté leurs exportations d’armes de 17 % entre 2014-18 et 2019-23, tandis que les exportations d’armes de la Russie ont diminué de moitié. La Russie était pour la première fois le troisième plus grand exportateur d’armes, juste derrière la France.

Le volume mondial des transferts internationaux d’armes a légèrement chuté de 3,3 % entre 2014-18 et 2019-23, selon de nouvelles données sur les transferts internationaux d’armes publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Environ 55 % des importations d’armes par les États européens en 2019-2020 ont été fournies par les États-Unis, contre 35 % en 2014-18. « Plus de la moitié des importations d’armes par les États européens proviennent des États-Unis », a noté le directeur du SIPRI, Dan Smith, « alors qu’en même temps, l’Europe est responsable d’environ un tiers des exportations mondiales d’armes, y compris de grands volumes allant à l’extérieur de la région, ce qui reflète la forte capacité militaire et industrielle de l’Europe.

De nombreux facteurs façonnent la décision des États européens de l’OTAN d’importer en provenance des États-Unis, y compris l’objectif de maintenir les relations transatlantiques aux côtés des questions plus techniques, militaires et liées aux coûts. Si les relations transatlantiques changent dans les années à venir, les politiques d’approvisionnement en armes des États européens pourraient également être modifiées. »

+ Les exportations d’armes américaines et françaises augmentent, tandis que les exportations d’armes russes chutent +

Les exportations d’armes des États-Unis ont augmenté de 17 % entre 2014-18 et 2019-23, et sa part dans le total des exportations mondiales d’armes est passée de 34 % à 42 %. Les États-Unis ont livré d’importantes armes à 107 États en 2019-2020, plus qu’au cours de toute période de cinq ans précédente et beaucoup plus que tout autre exportateur d’armes. Les États-Unis et les États d’Europe occidentale représentaient ensemble 72 % de toutes les exportations d’armes en 2019-2020, contre 62 % en 2014-18.

« Les États-Unis ont accru leur rôle mondial en tant que fournisseur d’armes – un aspect important de leur politique étrangère – en exportant plus d’armes vers plus de pays qu’ils ne l’ont jamais fait par le passé », a déclaré Mathew George, directeur du programme de transferts d’armes du SIPRI. « Cela survient à un moment où la domination économique et géopolitique des États-Unis est remise en question par les puissances émergentes. »

Les exportations d’armes de la France ont augmenté de 47 % entre 2014-18 et 2019-23 et pour la première fois, c’était le deuxième plus grand exportateur d’armes, juste devant la Russie. La plus grande part des exportations d’armes de la France (42 %) est allée aux États d’Asie et d’Océanie, et 34 % des autres sont allés aux États du Moyen-Orient. Le plus grand bénéficiaire des exportations d’armes françaises a été l’Inde, qui représentait près de 30 %. L’augmentation des exportations d’armes françaises est en grande partie due aux livraisons d’avions de combat en Inde, au Qatar et en Égypte.

« La France profite de l’occasion d’une forte demande mondiale pour stimuler son industrie de l’armement par le biais des exportations », a déclaré Katarina Djokic, chercheuse au SIPRI. « La France a particulièrement réussi à vendre ses avions de combat en dehors de l’Europe. »

Les exportations d’armes russes ont chuté de 53 % entre 2014-18 et 2019-23. Le déclin a été rapide au cours des cinq dernières années, et alors que la Russie a exporté des armes majeures vers 31 États en 2019, elle n’a exporté que 12 en 2023. Les États d’Asie et d’Océanie ont reçu 68 % du total des exportations d’armes russes en 2019-2020, l’Inde représentant 34 % et la Chine 21 %.

En ce qui concerne les 10 autres principaux exportateurs d’armes après les États-Unis, la France et la Russie, deux ont connu une augmentation des exportations : l’Italie (+86 %) et la Corée du Sud (+12 %) ; tandis que cinq ont connu des diminutions : la Chine (–5,3 %), l’Allemagne (-14 %), le Royaume-Uni (–14 %), l’Espagne (–3 %) et Israël (–25 %).

+ Forte augmentation des importations d’armes en Europe +

Les importations d’armes par les États européens ont été 94 % plus élevées en 2019-2020 par rapport à 2014-18. L’Ukraine est devenue le plus grand importateur européen d’armes en 2019-2020 et le quatrième au monde, après qu’au moins 30 États aient fourni des armes majeures en tant qu’aide militaire à l’Ukraine à partir de février 2022.

Les 55 % des importations d’armes par les États européens qui ont été fournies par les États-Unis en 2019-2020 ont été une augmentation substantielle par rapport à 35 % en 2014-18. Les deuxièmes plus grands fournisseurs de la région étaient l’Allemagne et la France, qui représentaient respectivement 6,4 % et 4,6 % des importations.

« Avec de nombreuses armes de grande valeur en commande – y compris près de 800 avions de combat et hélicoptères de combat – les importations d’armes européennes sont susceptibles de rester à un niveau élevé », a déclaré Pieter Wezeman, chercheur principal au programme de transfert d’armes du SIPRI. « Au cours des deux dernières années, nous avons également constaté une demande beaucoup plus importante de systèmes de défense aérienne en Europe, stimulée par la campagne de missiles de la Russie contre l’Ukraine. »

+ La plus grande part des transferts d’armes va en Asie, l’Inde étant le premier importateur d’armes au monde +

Quelque 37 % des transferts d’armes majeures en 2019-2020 sont allés aux États d’Asie et d’Océanie, la plus grande part de toutes les régions, mais une légère baisse par rapport à 41 % en 2014-2015. Malgré une baisse globale de 12 % des importations d’armes dans la région, les importations de plusieurs États ont nettement augmenté.

Pour la première fois en 25 ans, les États-Unis étaient le plus grand fournisseur d’armes en Asie et en Océanie. Les États-Unis représentaient 34 % des importations d’armes par les États de la région, contre 19 % en Russie et 13 % en Chine.

L’Inde était le premier importateur d’armes au monde. Ses importations d’armes ont augmenté de 4,7 % entre 2014-2018 et 2019-23. Bien que la Russie soit restée le principal fournisseur d’armes de l’Inde (représentant 36 % de ses importations d’armes), c’était la première période de cinq ans depuis 1960-1964, lorsque les livraisons en provenance de la Russie (ou de l’Union soviétique avant 1991) représentaient moins de la moitié des importations d’armes de l’Inde.

Le Pakistan a également considérablement augmenté ses importations d’armes (+43 %). Le Pakistan était le cinquième plus grand importateur d’armes en 2019-2020 et la Chine est devenue encore plus dominante en tant que principal fournisseur, fournissant 82 % de ses importations d’armes.

Les importations d’armes par deux des voisins d’Asie de l’Est de la Chine ont augmenté, le Japon de 155 % et la Corée du Sud de 6,5 %. Les importations d’armes de la Chine ont diminué de 44 %, principalement en raison de la substitution des armes importées – dont la plupart venaient de Russie – par des systèmes produits localement.

« Il ne fait guère de doute que les niveaux élevés soutenus d’importations d’armes par le Japon et d’autres alliés et partenaires américains en Asie et en Océanie sont en grande partie motivés par un facteur clé : l’inquiétude concernant les ambitions de la Chine », a déclaré Siemon Wezeman, chercheur principal au programme de transfert d’armes du SIPRI. « Les États-Unis, qui partagent leur perception d’une menace chinoise, sont un fournisseur croissant de la région. »

+ Le Moyen-Orient importe de grands volumes d’armes, principalement des États-Unis et d’Europe +

Trente pour cent des transferts internationaux d’armes sont allés au Moyen-Orient en 2019-2020. Trois États du Moyen-Orient figuraient parmi les 10 principaux importateurs en 2019-2020 : l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Égypte.

L’Arabie saoudite a été le deuxième plus grand importateur d’armes au monde en 2019-2020, recevant 8,4 % des importations mondiales d’armes au cours de la période. Les importations d’armes en Arabie saoudite ont chuté de 28 % en 2019-2020, mais cela était d’un niveau record en 2014-2015. Le Qatar a presque quadruplé ses importations d’armes (+396 %) entre 2014-18 et 2019-23, ce qui en fait le troisième plus grand importateur d’armes au monde en 2019-23.

La majorité des importations d’armes par les États du Moyen-Orient ont été fournies par les États-Unis (52 %), suivis par la France (12 %), l’Italie (10 %) et l’Allemagne (7,1 %).

« Malgré une baisse globale des importations d’armes au Moyen-Orient, elles restent élevées dans certains États, en grande partie par des conflits et des tensions régionaux », a déclaré Zain Hussain, chercheur au SIPRI. « Les principales armes importées au cours des 10 dernières années ont été largement utilisées dans les conflits dans la région, y compris à Gaza, au Liban et au Yémen. Certains États de la région du Golfe ont importé de grands volumes d’armes pour les utiliser contre les Houthis au Yémen et pour contrer l’influence iranienne.

+ Développements notables : +

Les importations de grandes armes par les États africains ont chuté de 52 % entre 2014-18 et 2019-23. Cela était principalement dû à d’importantes baisses pour deux importateurs nord-africains : l’Algérie (-77 %) et le Maroc (46 %).

Les importations d’armes par les États d’Afrique subsaharienne ont diminué de 9,0 %. La Chine, qui représentait 19 % des livraisons en Afrique subsaharienne, a dépassé la Russie en tant que principal fournisseur d’armes majeures de la région.

L’Égypte était le septième plus grand importateur d’armes au monde en 2019-1923. Ses importations comprenaient plus de 20 avions de combat et un total de 10 grands navires de guerre visant à accroître sa portée militaire.

L’Australie était le huitième plus grand importateur d’armes au monde. Ses importations d’armes ont diminué de 21 %. Cependant, en 2023, il a conclu un accord avec le Royaume-Uni et les États-Unis sur l’importation d’au moins six sous-marins à propulsion nucléaire.

Les États-Unis représentaient 69 % et l’Allemagne 30 % des importations d’armes par Israël.

Les avions de combat sont la principale arme de frappe à longue portée, mais l’intérêt pour les missiles à longue portée augmente. En 2019-2020, six États ont commandé ou présélectionné des missiles d’une portée de plus de 1000 kilomètres, tous en provenance des États-Unis.

Les importations d’armes par les États des Amériques ont Diminué de 7,2 %. Les États-Unis étaient le plus grand importateur de la région, suivis du Brésil et du Canada.

Article19.ma