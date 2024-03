Classement – Le Conseil international des aéroports quintuple les distinctions pour l’aéroport Casablanca Mohammed V

L’Aéroport Casablanca Mohammed V a reçu, lundi, cinq distinctions dans le cadre du classement international ASQ/ACI (Airport Service Quality) pour l’année 2023, qui évalue la qualité de service aéroportuaire dans différentes régions du monde.

Réalisé par le Conseil international des aéroports (ACI), le classement a désigné, pour la deuxième année consécutive, l’Aéroport Casablanca Mohammed V comme meilleur aéroport en Afrique de sa catégorie, l’aéroport avec le personnel le plus dévoué d’Afrique et l’aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile, indique l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Il a été également choisi, pour la première fois, comme l’aéroport le plus agréable d’Afrique et l’aéroport le plus propre d’Afrique, ajoute la même source.

Ces distinctions sont attribuées chaque année par ACI aux meilleurs aéroports selon les enquêtes ASQ “Airport Service Quality”, qui évaluent la satisfaction des passagers à travers divers indicateurs.

Les enquêtes menées par ACI dans le cadre de ce programme prennent en compte une gamme étendue d’indicateurs pertinents couvrant l’intégralité de l’expérience des passagers, voire les services offerts, les temps d’attente, la courtoisie du personnel et la propreté des installations. L’objectif principal est de mesurer la satisfaction des passagers, de comprendre leurs attentes et de comparer les performances des aéroports avec d’autres participants au programme ASQ à l’échelle internationale.

+ L’Aéroport Marrakech Menara a été consacré, pour la première fois, comme meilleur aéroport en Afrique +

Ces récompenses témoignent de l’engagement constant des équipes de l’ONDA et de leurs partenaires à répondre aux besoins croissants des passagers, souligne le communiqué, notant également qu’elles s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services, conforme au plan de transformation “Envol 25” de l’ONDA.

L’ONDA recevra ces trophées lors du «Customer Experience Global Summit and Exhibition» qui aura lieu à Atlanta, aux États-Unis, du 23 au 26 septembre 2024.

A noter que dans le cadre du même classement, l’Aéroport Marrakech Menara a été consacré, pour la première fois, comme meilleur aéroport en Afrique de sa catégorie, l’aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile et l’aéroport le plus propre d’Afrique, indique l’ONDA.

Ainsi, les aéroports Casablanca Mohammed V et Marrakech Menara, classés dans la catégorie des aéroports accueillant entre 5 et 15 millions de passagers par an, ont été récompensés comme étant les meilleurs aéroports du Continent.

L’enquête ASQ pour l’année 2023 a été réalisée par le sondage d’environ 600.000 passagers, à travers plus de 400 aéroports de par le monde. Pour les aéroports Casablanca Mohammed V et Marrakech Menara, plus de 2900 passagers ont été sondés tout au long de l’année 2023.

L’Office national des aéroports demeure résolument engagé à hisser la qualité des services aéroportuaires à un niveau d’excellence supérieur permettant d’offrir une expérience passagers optimal à même d’accompagner les grandes échéances de notre pays, notamment celle liée à l’organisation de la coupe d’Afrique 2025 et la coupe du Monde 2030.

Article19.ma