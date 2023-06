Israël / Pays Arabes – Prévu au Maroc, le 2è Forum du Néguev reporté pour la 5ème fois à la demande de Washington

Décidément, la deuxième édition du Forum du Néguev serait frappée par une malédiction, semble-t-il. Et pour cause, initialement prévu en mars dernier, l’événement, qui réunit les chefs de diplomatie des États-Unis, d’Israël, et des pays ayant normalisé les relations avec l’État héreu, dont le Maroc, vient d’être reporté sine die, selon les journaux israéliens de ce début de semaine.

Cette fois-ci, Washington aurait demandé le report de l’événement en signe de protestation et de colère contre un projet de 4000 unités de logement dans les colonies de peuplement en Cisjordanie que Tel Aviv s’apprête à approuver, explique le quotidien Yedioth Ahronoth.

Dimanche, le gouvernement d’extrême droite de Benyamin Netanyahou a annoncé son intention de construire 4000 nouveaux logements en Cisjordanie occupée, malgré les pressions américaines et de la communauté internationale qui considère illégale toute colonie construite dans les territoires annexés par Israël à l’issue de la guerre de 1967.

C’est donc un énième obstacle qui se dresse devant le deuxième Forum du Néguev, note la même source.

Les quatre premiers repports s’expliquent par des raisons variées, comme « la politique agressive » de Netanyahou et son équipe contre les Palestiniens notamment à Al Qods et dans la bande de Gaza, ou encore « un désaccord »présumé entre le Maroc et les États-Unis sur la tenue de l’événement à Dakhla dans le Sahara marocain, selon les mêmes sources.

Dans les capitales Arabes concernées par ce nouveau report, c’est « silence radio ».

Article19.ma