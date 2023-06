Inflation – Hausse de l’indice des prix à la consommation de 7,1% en mai 2023 (HCP)

Au Maroc, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 7,1% en mai 2023, comparé au même mois de l’année précédente, selon un communiqué du Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette progression est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 15,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%, explique une note d’information relative à l’IPC du mois de mai.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,2% pour le « Transport » à une hausse de 6,9% pour les « Restaurants et hôtels », ajoute la même source.

Voici l’intégralité du communiqué du HCP :

Baisse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,1% sur un mois et de 6,4% sur une année.

L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai 2023, une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre avril et mai 2023 concernent principalement les «Légumes» avec 7,9%, les «Poissons et fruits de mer» avec 7,0%, le «Lait, fromage et œufs» avec 0,6%, le «Pain et céréales» avec 0,4% et les «Huiles et graisses» et le «Café, thé et cacao» avec 0,1%. En revanche, les prix ont augmenté de 3,3% pour les «Viandes» et de 2,2% pour les «Fruits». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 2,9%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-hoceima avec 1,9%, à Oujda avec 1,2%, à Safi avec 1,0%, à Tanger avec 0,8%, à Marrakech et Settat avec 0,6%, à Casablanca et Guelmim avec 0,4%, à Rabat et Dakhla avec 0,3%, à Agadir, Tétouan et Errachidia avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Meknès avec 0,3% et à Beni-Mellal avec 0,2%.

Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 7,1% au cours du mois de mai 2023 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 15,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,2% pour le «Transport» à une hausse de 6,9% pour les «Restaurants et hôtels».

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2023 une hausse de 0,1% par rapport au mois d’avril 2023 et de 6,4% par rapport au mois de mai 2022.

PRIX

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS

Divisions de produits Indices mensuels Avril 2023 Mai 2023 Var.% Produits alimentaires 131,9 130,9 -0,8 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 131,7 130,6 -0,8 02 – Boissons alcoolisées et tabac 136,7 136,7 0,0 Produits non alimentaires 109,8 109,7 -0,1 03 – Articles d’habillements et chaussures 113,9 113,8 -0,1 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 104,4 104,5 0,1 05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer 110,7 110,9 0,2 06 – Santé 102,3 102,4 0,1 07 – Transport 118,0 117,1 -0,8 08 – Communication 104,3 104,3 0,0 09 – Loisirs et culture 106,1 105,8 -0,3 10 – Enseignement 116,7 116,7 0,0 11 – Restaurants et hôtels 112,3 112,8 0,4 12 – Biens et services divers 112,4 112,5 0,1 Ensemble 118,5 118,0 -0,4

Source : Division des Indices Statistiques.

Divisions de produits Indices mensuels Indices des cinq premiers mois Mai 2022 Mai 2023 Var.% 2022 2023 Var.% Produits alimentaires 113,2 130,9 15,6 109,6 128,1 16,9 01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 112,5 130,6 16,1 108,7 127,8 17,6 02 – Boissons alcoolisées et tabac 129,8 136,7 5,3 129,8 136,7 5,3 Produits non alimentaires 108,2 109,7 1,4 106,9 109,8 2,7 03 – Articles d’habillements et chaussures 109,6 113,8 3,8 108,0 113,0 4,6 04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 103,4 104,5 1,1 103,3 104,4 1,1 05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 106,6 110,9 4,0 104,7 110,6 5,6 06 – Santé 101,9 102,4 0,5 101,8 102,2 0,4 07 – Transport 119,7 117,1 -2,2 114,4 119,0 4,0 08 – Communication 103,8 104,3 0,5 103,8 104,3 0,5 09 – Loisirs et culture 104,6 105,8 1,1 102,2 106,0 3,7 10 – Enseignement 111,7 116,7 4,5 111,7 116,7 4,5 11 – Restaurants et hôtels 105,5 112,8 6,9 105,4 111,9 6,2 12 – Biens et services divers 109,8 112,5 2,5 109,3 112,0 2,5 Ensemble 110,2 118,0 7,1 107,9 117,0 8,4

Source : Division des Indices Statistiques.

