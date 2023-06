Vidéo – Le rappeur américain Big Pokey décède après s’être effondré sur scène

Le rappeur américain Big Pokey, de son vrai nom Milton Powell, est décédé dimanche à l’âge de 45 ans à Beaumont (Texas) aux État-Unis après s’être effondré sur scène, d’après BFMTV.

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Milton » Big Pokey « Powell », lit-on dans un communiqué publié sur le compte Instagram de l’artiste.

« Dans les prochains jours, nous publierons des informations sur sa célébration de la vie et sur la manière dont le public peut lui rendre hommage. », ajoute le communiqué.

BREAKING: Houston Rapper BIG POKEY Collapses And DIES On Stage pic.twitter.com/pnUJ4i6ZGk — DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) June 19, 2023

Pour rappel, Big Pokey, originaire de la ville de Houston, a sorti son premier album « The Hardest Pit in the Litter » en 1999.

Article19.ma