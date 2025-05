Banking – Au Maroc, Bank of Africa enregistre un bénéfice de $100 millions au 1er trimestre

Bank of Africa, également connue sous le nom de BMCE Bank et classée 3ème plus grande banque du Maroc, a annoncé « une hausse de 26 % de son bénéfice attribuable aux actionnaires », atteignant 920 millions de dirhams ($100 millions) au premier trimestre, grâce à une augmentation du produit net bancaire.

Selon la banque, le produit net bancaire a progressé de 11 %, pour s’établir à 5 milliards de dirhams, porté par une amélioration des marges d’intérêt et des commissions.

Explication:

En termes plus simples : la banque du milliardaire Othman Benjelloun a gagné plus d’argent au début de l’année 2025. Ainsi, entre janvier et mars (le 1er trimestre), elle a réalisé un bénéfice de 920 millions de dirhams.

Ce bénéfice est 26 % plus élevé que ce qu’elle avait gagné à la même période l’année précédente. Par ailleurs, les termes “bénéfice attribuable aux actionnaires” signifie simplement que ce sont les actionnaires de la banque qui vont recevoir cette part du bénéfice, après que toutes les dépenses et taxes auraient été payées.

Quant au produit net bancaire, cela veut dire que ses activités principales rapportent plus d’argent qu’avant.

Article19.ma