Diplomatie – Le Maroc de retour à Damas : une reprise diplomatique après 13 ans de rupture

Le Maroc vient d’annoncer, ce samedi, la réouverture de son ambassade en Syrie, en soutien à l’unité et à la stabilité de pays arabe.

Dans un discours adressé au Sommet arabe qui s’est ouvert à Bagdad, le roi Mohammed VI a réaffirmé la position « historique et constante » du Maroc en faveur du peuple syrien.

Le souverain a souligné l’importance d’accompagner les Syriens dans leurs aspirations à la liberté, à la sécurité et à la stabilité, tout en préservant l’unité territoriale et la souveraineté nationale de la Syrie.

Le Maroc préoccupé par la situation politique dans des pays arabes comme le Yémen, le Soudan et le Liban

En concrétisation de cette position solidaire, le souverain a annoncé la décision du Maroc de rouvrir son ambassade à Damas, fermée depuis 2012.

Ce geste vise à renforcer les liens historiques entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les peuples marocain et syrien.

Le roi a également exprimé la profonde préoccupation du Maroc face aux développements inquiétants dans plusieurs pays arabes, notamment au Yémen, au Soudan et au Liban.

Le souverain a réitéré l’engagement du Maroc à soutenir toutes les initiatives politiques visant à ramener la paix et la stabilité, à résoudre les conflits par des moyens pacifiques et diplomatiques, et à préserver la souveraineté des États arabes frères.

