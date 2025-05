Déontologie – Lalla Moulati dérape : Med Radio épinglée par la HACA pour « pub déguisée »

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (HACA) a adressé un avertissement officiel à Med Radio suite à la diffusion, le 3 mars 2025, d’un épisode de l’émission Lalla Moulati comprenant des concours au cours desquels l’animatrice a cité à plusieurs reprises des marques commerciales sponsorisant l’émission. Ces mentions ont été jugées claires, répétitives et hors du cadre prévu pour présenter les partenaires.

Dans son communiqué, en cette fin de semaine, la HACA a constaté que Med Radio avait procédé à une promotion manifeste des marques en question, dans le but d’attirer l’attention du public sur certains produits ou services.

Ce mélange entre contenu éditorial et publicité non déclarée porte atteinte au droit du public à distinguer clairement entre information et communication commerciale.

Un rappel à l’ordre et une publication officielle

Selon la HACA, ce type de contenu peut induire le public en erreur, en ne respectant pas les règles de transparence prévues par la loi n° 77.03 sur la communication audiovisuelle. Le Conseil a estimé que Med Radio n’a pas respecté les obligations définies dans son cahier des charges concernant la mention des sponsors.

Réuni le 8 mai 2025, le Conseil a conclu que l’émission en question réunissait les caractéristiques d’une publicité clandestine.

En conséquence, il a décidé de sanctionner la station en lui adressant un avertissement, tout en ordonnant la publication de cette décision dans le Bulletin officiel. Une mesure qui se veut à la fois pédagogique et dissuasive pour les autres acteurs du paysage audiovisuel marocain.

Article19.ma