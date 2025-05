Édito – De Rabat à Washington, les journalistes pris en étau entre pouvoir politique et intérêts économiques

Par Ali Bouzerda

« The Times They Are A-Changin’ » chantait Bob Dylan dans les années 1960. Soixante ans plus tard, ce refrain semble tristement prémonitoire pour les journalistes de par le monde, confrontés à des pressions multiples et croissantes.

Aujourd’hui, la presse n’évolue plus dans un simple climat de défiance. Elle se débat dans une tempête où s’entrecroisent censure voilée, pressions judiciaires, dépendance financière et manipulations idéologiques. Une époque incertaine où les journalistes sont pris « entre le marteau et l’enclume » : d’un côté, leur devoir sacré d’informer librement ; de l’autre, la menace des puissances politiques et économiques qui tentent de museler leur voix.

Le Maroc à l’épreuve du droit d’informer sans « contraintes »

Le Maroc n’échappe pas à cette règle. Le nombre de procès liés à la liberté d’expression, depuis le tournant du siecle, n’est pas sans susciter des inquiétudes. Journalistes poursuivis pour diffamation, médias sanctionnés pour avoir révélé des faits sensibles : l’espace de parole s’est rétrécit avec le temps, malgré les proclamations officielles de « modernité démocratique » et de « respect de la liberté de la presse. »

L’auto-censure, pour ne dire carrément le silence sur ce qui fâche, semble envahir la scène médiatique pour laisser la place aux faits divers, « sex-scandals » et en général à « التفاهة » (les banalités) qui font gagner les clics mais parfois des claques.

Mais si l’on attend — à tort ou à raison — de telles dérives dans des démocraties en devenir, la surprise est plus grande lorsqu’elles se produisent dans les bastions autoproclamés de la liberté, comme les États-Unis.

États-Unis : quand la démocratie s’attaque à sa propre presse

Le New York Times, dans son édition du 18 mai 2025, pose une question qui glace le sang :

« Comment cela peut-il se produire ici, dans le pays qui se targue du Premier Amendement ? »

Selon ce 1er Amendement : « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d’expression ou de la presse. » Cela signifie que l’État ne peut pas censurer les journalistes, ni empêcher les citoyens de s’exprimer librement — une pierre angulaire de la démocratie américaine.

Le journal évoque deux formes de répression médiatique :

L’une, brutale et frontale, propre aux régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie, où les journalistes sont censurés, emprisonnés ou tués.

L’autre, plus sournoise, plus dangereuse peut-être, à l’œuvre dans les démocraties modernes. Ici, pas de censure officielle, mais un harcèlement judiciaire, des pressions réglementaires, des poursuites abusives, ou encore le ciblage des intérêts économiques des propriétaires de médias.

Objectif : dissuader les journalistes d’aborder les sujets sensibles, les forcer à l’autocensure, ou à détourner les yeux de ce que le pouvoir préfère garder dans l’ombre.

L’époque où le Washington Post révéla le scandale du Watergate et provoqua la chute du président Nixon paraît bel et bien révolue.

Le masque du journalisme servile

Cette mécanique n’est pas nouvelle. Dans les années 1970, l’Allemand Günter Wallraff s’était infiltré sous une fausse identité au sein du tabloïd Bild pour dévoiler de l’intérieur les pratiques d’un journalisme dévoyé, au service des puissants. Dans Le Journaliste indésirable (1977), il décrit sans ambages une presse prête à mentir, déformer, manipuler pour satisfaire ses actionnaires et ses commanditaires.

Sa critique, cinglante, est restée célèbre :

« Les journalistes sont comme des prostituées : ils font ce qu’on leur dit pour de l’argent. »

Une image brutale, mais qui continue de résonner à une époque où l’indépendance éditoriale est de plus en plus conditionnée par les intérêts financiers. Dans Tête de Turc (1985), Wallraff allait plus loin encore, dénonçant la marginalisation systémique des travailleurs immigrés et le rôle complice des médias dans cette entreprise.

Cette connivence supposée entre médias et pouvoir n’échappe plus au public. D’après une analyse publiée sur Splinter, seuls les démocrates américains de plus de 50 ans conservent aujourd’hui une confiance nette dans les médias grand public. Les autres catégories, toutes tendances politiques confondues, expriment une défiance profonde.

Un exemple révélateur : alors que l’ancien président Donald Trump est soupçonné d’avoir reçu un pot-de-vin flagrant du Qatar, les grands titres de la presse américaine n’osent pas employer les mots corruption ou pot-de-vin. Ce que certains influenceurs d’extrême droite eux-mêmes reconnaissent publiquement, les organes de presse refusent de nommer.

« Democracy dies in darkness », lit-on, cette devise, chaque jour, sous le titre du Washington Post

Il ne s’agit pas ici de dénoncer « les médias » en bloc. De nombreux journalistes continuent de résister, d’enquêter, de révéler — souvent au péril de leur carrière, parfois de leur vie. Mais les signaux d’alerte s’accumulent : une démocratie sans presse indépendante et courageuse glisse inévitablement vers la dissimulation, la manipulation et le pouvoir sans contrôle.

Le combat pour une information libre ne se mène pas seulement dans les tribunaux. Il se joue chaque jour, dans les salles de rédaction, dans les lignes éditoriales, dans le rapport entre le journaliste et son lecteur. En ces temps incertains, ce combat est plus que jamais une nécessité.

Le Washington Post a raison de rappeler à ses lecteurs que malheureusement « la démocratie s’éteint dans les ténèbres ». Cela rappelle la célèbre prédiction du fond de sa cellule du philosophe italien et homme d’action, Antonio Gramsci : « L’ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. »

Un tournant historique chargé d’incertitudes…

Mutatis Mutandis

En 2012, Gawker, site pionnier dans l’information en ligne et surtout audacieux, publie une vidéo intime de Hulk Hogan (Terry Bollea). Ce dernier, star du catch aux États-Unis, porte plainte pour « atteinte à la vie privée » et obtient $140 millions de dommages et intérêts en 2016.

En coulisses, derrière cette action judiciaire, se cachait Peter Thiel, milliardaire de la Silicon Valley (cofondateur de PayPal), qui avait secrètement financé le procès par vengeance : Gawker l’avait « outé » comme homosexuel en 2007 sans son consentement.

Résultat des courses : Gawker a fait faillite, licencié ses journalistes et mis la clé sous le paillasson.

