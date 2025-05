Sécurité / DGSN – Journées portes ouvertes à El Jadida : Une semaine pour découvrir la police du XXIe siècle

Événement. La 6ᵉ édition des Journées Portes Ouvertes de la DGSN, organisée du 17 au 21 mai 2025 au Parc des Expositions Mohammed VI d’El Jadida, consacre l’excellence de la police marocaine.

Placée sous le thème évocateur « Fiers de servir une nation millénaire et un trône glorieux », cette manifestation célèbre le 69ᵉ anniversaire de la DGSN dans une ambiance à la fois solennelle, éducative et festive.

Transparence, dialogue et innovation au cœur de l’action

À travers des démonstrations spectaculaires, des expositions de haute technologie, des shows opérationnels et des rencontres citoyennes, la DGSN renforce le lien de confiance avec le public.

Les visiteurs découvrent de l’intérieur l’engagement quotidien des forces de l’ordre : lutte contre la criminalité, cybersécurité, police scientifique, sécurité routière, mais aussi les avancées majeures en matière d’intelligence artificielle et d’identité numérique.

Une vitrine internationale du savoir-faire sécuritaire marocain

La présence de hauts responsables nationaux et internationaux, dont le président d’Interpol, a donné à cette édition une résonance mondiale. Les distinctions remises à M. Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la DGST, témoignent du rôle de plus en plus central du Maroc dans la coopération sécuritaire régionale et internationale, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

