Événement – GITEX Africa Morocco 2025 : Marrakech, carrefour de l’innovation technologique africaine

La ville ocre accueille, pour la troisième année consécutive, le GITEX Africa Morocco, le plus grand rassemblement technologique et entrepreneurial du continent. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement a ouvert ses portes ce lundi à Marrakech, en présence de 45.000 participants et de plus de 1.400 exposants représentant 130 pays.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une intervention vidéo du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la participation de plusieurs membres du gouvernement, d’investisseurs de renom, de décideurs publics, ainsi que de personnalités influentes du monde des affaires et de la technologie.

Une vitrine de l’innovation africaine

L’édition 2025 se distingue par une programmation riche en conférences sectorielles, en initiatives innovantes et en forums de networking à haute valeur ajoutée. Elle illustre le positionnement stratégique du Maroc comme hub digital de référence en Afrique, et souligne sa volonté de favoriser un écosystème numérique inclusif et durable.

Organisé par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD), GITEX Africa vise à créer des synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et acteurs de l’innovation.

Des thématiques clés pour l’avenir du continent

Parmi les temps forts de cette édition, le sommet “Africa Future Connectivity” occupe une place centrale. Il réunit les leaders mondiaux des télécoms, du cloud computing et des data centers pour débattre des enjeux liés à la connectivité haut débit, au déploiement de la 5G et aux technologies cloud. Ce sommet vise à catalyser les partenariats public-privé pour construire l’avenir numérique de l’Afrique.

Le Diaspora Studio constitue une autre initiative phare. Cet espace est dédié à la mise en réseau des talents africains de la diaspora, avec l’objectif de favoriser l’investissement, les partenariats transfrontaliers et le transfert de compétences vers les écosystèmes technologiques locaux.

GITEX Africa Morocco met également en lumière des secteurs innovants à fort potentiel, tels que :

EdTech (technologie de l’éducation)

AgriTech (technologie agricole)

HealthTech (technologie de la santé)

SportsTech (technologie du sport)

Cette diversité témoigne de l’ambition de faire de la technologie un levier de transformation socio-économique pour le continent africain.

Article19.ma