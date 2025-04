Kiosk / Opinion – La Chine n’a pas triché: c’est l’Occident qui a perdu la partie

Par Amid Faljaoui

On dit que la Chine triche : transfert de technologie, dumping, subventions, espionnage industriel. Mais ce qu’il faut aussi dire, c’est que personne n’a obligé nos multinationales à transférer leur savoir-faire en Chine ; elles l’ont fait volontairement.

Aujourd’hui, on redécouvre que la Chine a appris : elle a formé ses ingénieurs, elle a protégé ses industries naissantes et elle a réinvesti ses excédents commerciaux.

Pendant ce temps, nous avons racheté nos propres actions pour doper artificiellement leur cours et délocalisé pour soi-disant doper le pouvoir d’achat. Et quand on s’est réveillés, les usines étaient parties, et les compétences aussi.

+ “Le vrai problème, c’est que nous avons été, en Occident, naïfs, cupides et court-termistes” +

La Chine n’a pas triché, elle a juste joué un jeu qu’on avait oublié : celui de la puissance industrielle. Et aujourd’hui, on s’indigne, on invente des sanctions, des lois de protection, des relocalisations… mais sous conditions.

Ma question est donc : est-ce que le vrai scandale est du côté de Pékin, ou plutôt chez nous ? La Chine a copié, planifié et protégé ses industries, mais elle l’a fait au nom de son intérêt national.

Alors que nous avons subventionné des bulles financières, cassé des filières professionnelles et dénigré nos ouvriers.

Et donc non, le vrai problème, ce n’est pas la Chine qui agit de manière stratégique. Le vrai problème, c’est que nous avons été, en Occident, naïfs, cupides et court-termistes. (Source : RTBF)

Article19.ma