Culture – Le CNDH inaugure ses activités au SIEL par une conférence sur « le rôle des médias dans la promotion de la culture des droits humains »

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a ouvert son stand au grand public à l’occasion de la 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat, un événement majeur de la scène culturelle et littéraire au Maroc.

La première journée a été marquée par l’organisation d’une conférence axée sur « le rôle des médias dans la diffusion de la culture des droits humains », soulevant plusieurs problématiques liées à la pratique journalistique, notamment :

Comment les médias peuvent-ils promouvoir les valeurs d’égalité entre les sexes ?

Quel est leur rôle face aux discours de haine et à l’extrémisme ?

Quelles sont leurs responsabilités en matière de protection de la vie privée et des données personnelles ?

Dans son intervention, Abdelhamid Jmahri a insisté sur le fait que certains médias, en particulier la presse écrite, connaissent une situation critique limitant leur capacité à remplir pleinement leur rôle, en raison notamment d’une crise aiguë de distribution et d’influence.

Cependant, il a souligné que d’autres formes de médias restent capables d’avoir un impact positif, notamment sur les questions des droits humains, de l’égalité et de la lutte contre l’extrémisme.

Il a ajouté que le rôle des médias ne doit pas se limiter à transmettre l’information, mais doit également s’engager dans le débat public avec des valeurs éthiques basées sur la responsabilité et la liberté. Il a affirmé que relever les défis actuels exige courage intellectuel et clarté dans les positions, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes, tout en notant que certaines mentalités institutionnelles freinent encore l’ancrage effectif de ces droits.

De son côté, Abdallah Tourabi a souligné que la consolidation de la culture des droits humains doit commencer par la formation des journalistes eux-mêmes, en rappelant que le journalisme n’est pas simplement une profession, mais le fruit d’interactions profondes avec la société.

Il a mis en avant le défi de l’image de la femme dans les médias, appelant à lutter contre les représentations stéréotypées qui perpétuent l’infériorisation des femmes, et à promouvoir la pluralité comme fondement de la liberté d’expression et des droits humains.

La journaliste Itimad Salam a de son côté insisté sur l’importance de renforcer l’équilibre dans le traitement médiatique des questions liées aux droits humains, appelant les journalistes à respecter les chartes éthiques, à protéger la vie privée et à faire entendre la voix des victimes et des marginalisés.

Elle a affirmé que la pratique journalistique ne peut être neutre lorsqu’il s’agit de défendre les valeurs universelles, et que les médias doivent toujours se placer du côté de l’humain.

La conférence a conclu que, en temps de crise et de mutations, les médias sont appelés à jouer pleinement leur rôle de sensibilisation et de critique, en s’éloignant des stéréotypes et des discours d’exclusion, et en se rapprochant davantage des préoccupations et des grandes questions de la société.

L’islamophobie genrée : mon voyage avec le hijab

Le Conseil National des Droits de l’Homme a également organisé une conférence intitulée « L’islamophobie genrée : mon voyage avec le hijab », avec la participation de Monia Mazigh, écrivaine et militante canadienne d’origine tunisienne, venue présenter son nouveau livre publié en anglais : Gendered Islamophobia: My Journey With a Scarf.

Durant son intervention, Mazigh a évoqué la situation des femmes musulmanes en Occident, en particulier celles dont l’appartenance religieuse est visible à travers des signes comme le hijab ou l’abaya.

Elle a souligné que les discriminations ne se limitent pas aux regards ou aux discours médiatiques, mais touchent aussi aux politiques étatiques et législations nationales.

« Je ne parle pas seulement de discriminations individuelles, mais aussi de discriminations institutionnelles, lorsque l’État légifère pour interdire aux femmes de porter ce qu’elles veulent ou de travailler dans les métiers de leur choix », a-t-elle précisé.

Mazigh a dénoncé la manière dont certaines représentations médiatiques et culturelles contribuent à perpétuer l’image de la femme musulmane comme éternelle victime, ce qui selon elle normalise la violence à leur égard :

« Il existe des récits qui enferment les femmes musulmanes dans le statut de victimes, comme si elles méritaient ce qui leur arrive. Cela masque la vérité et banalise l’injustice », a-t-elle déclaré.

Dans un moment fort de son intervention, elle a partagé une épreuve personnelle : l’arrestation de son mari syrien par les autorités américaines après le 11 septembre, sa déportation vers la Syrie et sa détention où il a été torturé.

Cette expérience douloureuse a été un tournant dans sa vie, la poussant à s’engager encore plus fermement dans la défense des droits humains et dans la lutte contre toutes les formes d’islamophobie.

« J’ai compris à travers cette expérience comment un État peut dépouiller une personne de sa dignité simplement parce qu’elle est musulmane », a-t-elle témoigné.

Elle a conclu en affirmant que son objectif n’était pas seulement de documenter des injustices, mais de lutter contre les discours racistes et de promouvoir des alternatives inclusives fondées sur l’acceptation des femmes musulmanes dans toute leur diversité culturelle et religieuse.

Tamyout : la poésie amazighe… quand parle la nostalgie

Dans le cadre du salon, Ahmed Khtouch, chercheur en patrimoine oral amazigh, a animé une conférence artistique dédiée au Tamyout, une forme majeure de poésie amazighe individuelle, transmise oralement dans le sud-est du Maroc.

Khtouch a expliqué que ce genre repose sur des joutes poétiques orales organisées lors des déplacements ou des occasions spéciales, servant à exprimer la nostalgie, la souffrance, la justice, l’environnement, ou encore les difficultés du jeûne.

« Le Tamyout n’est pas seulement du chant, c’est un miroir de l’âme collective, porteur des préoccupations humaines et du lien à l’environnement », a-t-il déclaré.

Il a cité des témoignages de femmes âgées conservant des poèmes datant de 1932, preuve de la profondeur historique de ce patrimoine vivant, qui continue de jouer un rôle essentiel dans la mémoire et l’expression des sentiments humains.

Lecture croisée de deux ouvrages : “Pour la sagesse, le silence ne suffit pas” et “Journal d’un marchand de livres”

Le programme a également proposé une lecture critique de deux œuvres littéraires, différentes par leur style mais unies par une exploration sensible de la culture, de la mémoire et du quotidien :

“Pour la sagesse, le silence ne suffit pas”, de l’écrivain et journaliste Abdelaziz Koukas, est un parcours intellectuel qui questionne le rôle de l’intellectuel et dénonce sa démission dans un monde saturé par le chaos et les bavardages, selon ses mots.

Pour Koukas, “le silence ne suffit plus” : il faut parler, résister à la montée de l’ignorance organisée et de la médiocrité dominante, où les voix compétentes sont réduites au silence.

“Journal d’un marchand de livres”, de Abdelmonaim Elhraq, est un recueil d’histoires vécues par un libraire durant ses 33 années de métier, à la croisée des élites intellectuelles et du grand public.

Le livre alterne entre témoignages sur la scène culturelle marocaine des années 1990 et anecdotes savoureuses sur la vie quotidienne en librairie, dans un équilibre subtil entre plaisir et réflexion.

Pour Elhraq, “vendre des livres, c’est aussi créer un nouveau mode de promotion : par le dialogue, par la parole, par la vie”.

Des débats intéressants ont suivi les interventions des invités et qui ont éclairé un public constitué de jeunes et moins jeunes venus découvrir les nouveautés de cette année 2025.

Par Boutaina Taki

Article19.ma