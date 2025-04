La Culture au Cœur des Droits Humains – Le CNDH fait du Salon du Livre un Espace de Dialogue et de Diversité

À l’occasion de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) transforme son Pavillon des droits de l’Homme (A24) en un lieu vivant d’échange, de créativité et de réflexion autour de la culture et des expressions culturelles comme levier de développement et de droits.

Pendant dix jours, enfants, artistes, auteurs, défenseurs des droits humains, universitaires et acteurs associatifs se réunissent autour de 70 activités, 5 espaces thématiques, et des centaines de voix venues des 12 régions du Royaume et de l’étranger pour faire entendre les multiples facettes de la culture marocaine.

« La culture n’est ni un luxe ni un simple héritage. Elle est une mémoire collective, un dialogue entre les temps et un vecteur fondamental de cohésion, de pluralité et de dignité », affirme Amina Bouayach, présidente du CNDH.

– – Cinq espaces permanents, ouverts chaque jour à partir de 10h30 à partir du 18 avril, accueilleront :

Les expressions culturelles des enfants des régions

Des rencontres autour de l’écriture et des droits humains

Des ateliers artistiques et créatifs

Des conférences

Un espace dédié aux publications

Le tout dans un pavillon inclusif, accessible, ouvert à toutes et à tous.

