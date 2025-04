Vidéo / Palestine – Microsoft licencie une ingénieure marocaine après sa protestation contre la vente de software IA à Israël

Discrimination. Et pour cause, Microsoft a licencié l’une des employées, Ibtihal Abousaad, une ingénieure marocaine qui “aurait perturbé” la cérémonie du 50ème anniversaire de l’entreprise au sujet du génocide à Gaza, selon la version officielle.

Ibtihal Abousaad faisait partie des deux manifestantes qui ont interrompu l’événement vendredi dernier, en qualifiant Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, de « profiteur de guerre » et en exigeant la direction de Microsoft de cesser d’utiliser l’IA dans le génocide et le massacre en cours du peuple palestinien, a rapporté l’agence Associated Press.

Une seconde manifestante, Vaniya Agrawal, est intervenue plus tard dans la cérémonie, interrompant les interventions du cofondateur Bill Gates, de l’ancien PDG Steve Ballmer et de l’actuel PDG Satya Nadella.

Toutes deux, employées de Microsoft, avaient également envoyé des courriels séparés à des milliers de collègues, appelant l’entreprise à rompre ses contrats avec le gouvernement israélien.

Dans l’e-mail adressé à Ibtihal Abousaad, Microsoft écrit :

[« Aujourd’hui, vous avez interrompu un discours du PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, lors de la célébration du 50e anniversaire de l’entreprise à Redmond, Seattle, en criant et en pointant du doigt le PDG devant des milliers de personnes, proférant des accusations hostiles et totalement inappropriées à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de l’entreprise dans son ensemble. »

« Bien que le PDG soit resté calme et ait tenté de désamorcer la situation, votre comportement a été si agressif que la sécurité a dû vous escorter hors de la salle.

L’entreprise a conclu que votre comportement fautif visait à obtenir de la notoriété et à perturber au maximum cet événement très attendu. Il est également préoccupant que vous ne vous soyez pas excusée auprès de l’entreprise, et que vous n’ayez montré aucun remords quant aux conséquences de vos actes, actuelles et à venir. »]

Pour rappel, les deux manifestantes sont affiliées au collectif “No Azure for Apartheid”, un groupe de salariés de Microsoft opposés aux contrats de l’entreprise avec Israël.

Des journalistes ont contacté Microsoft pour obtenir une réaction concernant ces licenciements, mais la société n’a pas répondu à temps pour la publication.

Article19.ma