Maroc 2025 – Suivi des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (Intérieur)

Dans le cadre du suivi des préparatifs entrepris par le Maroc pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prévue en décembre 2025, ce jeudi, une réunion s’est tenue au siège du ministère de l’Intérieur pour évaluer l’état d’avancement des travaux de construction et de rénovation des stades dans les six villes hôtes : Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir. Cette rencontre a également porté sur les projets urbains complémentaires liés à l’organisation de l’événement.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, du ministre délégué chargé du Budget, du président de la Fédération Royale Marocaine de Football, ainsi que des walis, présidents des Conseils régionaux et communaux concernés, et des responsables des principales agences et offices nationaux d’infrastructure et de transport, selon un communiqué rendu public.

Travaux conformes aux délais

Il a été confirmé que les chantiers avancent selon les calendriers fixés et que toutes les mesures nécessaires sont en place pour assurer leur finalisation dans les délais impartis.

En parallèle aux travaux dans les stades, des programmes de modernisation urbaine ont été lancés. Ils visent à :

améliorer la mobilité urbaine,

réhabiliter les infrastructures publiques,

aménager les abords des stades et des sites d’accueil,

organiser des animations pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

Plus de 120 projets en cours

Actuellement, plus de 120 projets sont en cours de réalisation dans les six villes hôtes, avec un objectif clair : tout achever avant décembre 2025.

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 représente une opportunité unique pour renforcer la visibilité internationale du Maroc et mettre en avant ses atouts économiques, culturels et touristiques, tout en stimulant l’économie locale, souligne le communiqué.

Article19.ma