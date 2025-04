Kiosk – La Chine dévoile la face cachée des produits de luxe vendus en Occident (RTBF)

La réalité derrière l’étiquette

L’étiquette « Made in China » a longtemps été synonyme de produits bon marché et de fast fashion. Mais la révélation que même les produits de luxe sont issus des mêmes chaînes de production remet en cause l’aura d’exclusivité et de qualité qui entoure ces marques. Selon des témoignages de fabricants, il n’est pas rare que des sacs, vêtements ou cosmétiques soient presque entièrement fabriqués en Chine, puis expédiés en Europe pour y recevoir leur logo et leur étiquette prestigieuse.

Certaines vidéos montrent même que les « dupes » (imitations) et les produits officiels partagent parfois la même chaîne de fabrication, les mêmes matériaux et la même main-d’œuvre. La différence ? Un logo, un code-barres, et un passage par l’Europe pour la touche finale.

Un marché mondial bouleversé

Cette transparence nouvelle, alimentée par la guerre commerciale exacerbée entre la Chine et les États-Unis, bouleverse le marché mondial du luxe. Les consommateurs chinois, mais aussi occidentaux, s’interrogent : pourquoi payer des milliers d’euros pour un sac ou un vêtement fabriqué dans leur propre pays, alors qu’il est vendu à une fraction du prix sur les plateformes locales de vente en ligne ?

Les révélations alimentent aussi un marché gris, où les mêmes produits – sans logo – sont proposés directement par les fournisseurs chinois à des prix défiant toute concurrence. Les marques, elles, peinent à justifier leurs marges et leur storytelling face à cette vague de transparence.

Autre facteur relevé par la firme de consultance Bain et compagnie en 2024, « le marché du luxe en Chine continentale a connu une baisse significative de 18 à 20%, revenant aux niveaux de 2020 en raison de la faible confiance des consommateurs et de l’augmentation des dépenses à l’étranger. À bien des égards, ce ralentissement marque la fin de l’impulsion artificielle donnée par la Covid-19 au marché chinois du luxe, alors que le tourisme mondial poursuit sa reprise« . Cela signifie sans doute que la Chine dispose de stocks importants qu’elle souhaite écouler sur le marché mondial.