Tourisme – L’ONMT en tournée de charme en Amérique du Nord afin de séduire les tour-opérateurs

Toronto, Boston, Chicago : l’ONMT déploie un roadshow stratégique pour capter le cœur des professionnels du tourisme. Ainsi, du 7 au 10 avril, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) entame une tournée ambitieuse sur la Côte Est nord-américaine. Trois villes clés — Toronto, Boston, Chicago — accueilleront un roadshow d’envergure, pensé pour faire rayonner la destination Maroc auprès des prescripteurs de voyages les plus influents du marché.

Bien plus qu’une opération de promotion, c’est un véritable moment d’inspiration que propose l’ONMT. Objectif : transformer la curiosité en désir, et le désir en opportunités commerciales. À travers des workshops immersifs, la délégation marocaine mettra en lumière un Maroc chaleureux, pluriel et irrésistiblement attractif.

Chaque étape du roadshow plongera les professionnels canadiens et américains dans l’univers marocain : ambiance sensorielle, gastronomie raffinée, artisanat vivant, hospitalité légendaire… Une expérience conçue pour susciter l’émotion autant que l’intérêt.

Au-delà de la séduction, le rendez-vous est aussi stratégiquement orienté business. Hôteliers, DMC et opérateurs marocains feront le déplacement pour échanger avec leurs homologues nord-américains, anticiper les tendances du marché, et poser les bases de nouveaux partenariats durables.

Article19.ma