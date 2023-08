Coupe du Roi Salmane – Défaite du Raja de Casablanca face à Al Nasr

Le Raja de Casablanca a été battu par le club saoudien d’Al Nasr par 3 buts à 1, en quart de finale de la Coupe du Roi Salmane des clubs champions 2023 de football, dimanche à Abha, en Arabie Saoudite.

Les buts du club saoudien ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (19e), Sultan Abdelrhman (29e) et Seko Fofana (38e), alors que le but du Raja a été marqué par Abdullah Madu contre son propre camp (41e).

Pour une place en finale, Al Nasr affronte le club irakien d’Al-Shorta SC, qui s’est qualifié samedi, en battant l’équipe qatarie d’Al Sadd SC par 4 buts à 2, à Abha.

Al-Shorta SC s’est imposé grâce à Ameer Sabah Khudhair (32e), Aso Rostom (59e pen et 78e) et Ahmad Farhan Mushref Al Ghalami (70e), alors que les buts d’Al Sadd SC ont été inscrits par Akram Hassan Afif (24e pen et 81e).

De son côté, le club saoudien d’Al Hilal s’est qualifié pour les demi-finales, en battant l’autre équipe saoudienne, Al Ittihad par 3 buts à 1, samedi à Taïf.

Al Hilal a dominé ce quart de finale grâce aux réalisations de Sergej Milinkovic-Savic (14e), Salem Al-Dawsari (48e, penalty) et Malcom de Oliveira (70e). L’unique but d’Al Ittihad a été inscrit par Romarinho (56e).

Pour une place en finale, Al Hilal affrontera le vainqueur du dernier quart de finale qui opposera, dimanche, Al Shabab saoudien et Al Wahda FC émirati.

Article19.ma