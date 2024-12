Vidéo / Cinema – Le rideau est tombé sur la 21ème édition du FIFM, samedi 7 décembre

La 21ème édition du FIFM a enregistré une fréquentation record, accueillant près de 40.000 spectateurs, soit 5.000 de plus que l’année précédente, révèle Ali Hajji, coordinateur général du festival. «Ce bond significatif témoigne de l’engouement du public pour notre programmation proposée et ça ne peut que nous rendre fiers et nous motiver à toujours nous surpasser», partage-t-il.

Après neuf jours d’effervescence cinématographique, de rencontres et d’échanges, le festival a célébré ses lauréats et offert une dernière parade de stars sur le tapis rouge lors de la soirée de clôture.

Dans la Salle des ministres du Palais des congrès, les 14 longs-métrages en compétition officielle ont été départagés par le jury, présidé par le cinéaste italien Luca Guadagnino. Pour la première fois, un film palestinien a remporté l’Étoile d’or: «Happy Holidays», de Scandar Copti. Ce drame émouvant a également valu à ses actrices principales, Manar Shehab et Wafaa Aoun, le prix d’interprétation féminine, partagé entre les deux artistes.

Sur scène, Manar Shehab, visiblement émue, a reçu le prix des mains de l’actrice française Virginie Efira et de l’acteur américain Andrew Garfield. «C’est un honneur d’être ici, au Maroc, et de voir que notre film résonne auprès du public arabe, après l’avoir présenté à Venise», a-t-elle déclaré. «Wafaa et moi sommes profondément émues par ce prix, d’autant que c’est notre première expérience au cinéma. Cette récompense prix représente une incroyable source de motivation», a-t-elle poursuivi, commentant leur prix d’interprétation.

Article19.ma