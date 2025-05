Peinture – Salé transforme ses murs en toiles : lancement du Festival international de street art “Hitan” le 19 mai

Événement. La ville de Salé s’apprête à accueillir la toute première édition du Festival “Hitan” (Les murs ), un rendez-vous dédié à l’art urbain, qui se tiendra du 19 au 28 mai 2025.

Porté par la Fondation de Salé pour la Culture et les Arts, en partenariat avec la Commune de Salé et l’Institut Français du Maroc, ce festival vise à inscrire l’art dans l’espace public et dans le quotidien des habitants.

Un événement inédit du 19 au 28 mai 2025

Durant dix jours, des artistes marocains et internationaux investiront les façades de Salé pour y créer des fresques monumentales, éphémères ou pérennes. Objectif : transformer les murs en œuvres vivantes et inviter les citoyens à poser un nouveau regard sur leur environnement urbain. Le festival se veut un espace d’échange, de critique et de partage entre le public et les artistes.

Au-delà des créations murales, “Hitan” se positionne aussi comme un espace de formation. De jeunes artistes seront accompagnés par des professionnels pour réaliser une fresque collective, une initiative destinée à encourager les vocations et à faire émerger une nouvelle génération d’artistes urbains.

La programmation s’articule également autour d’événements culturels : une exposition au Centre Culturel Saïd Hajji, une compétition internationale d’art urbain, le lancement du premier “Guide des artistes plasticiens slaouis” et la signature de deux conventions importantes avec des partenaires culturels majeurs, dont le Centre Régional pour les Arts Vivants en Afrique (sous l’égide de l’UNESCO).

Salé est entourée de remparts de 4,5 kms de longueur

Pour rappel, Salé, ville jumelle de Rabat, est entouréé de hautes murailles, vestiges de ses remparts historiques qui remontent principalement au XIIIe siècle, à l’époque de la dynastie mérinide.

Ils ont été renforcés et agrandis au fil des siècles et ils s’étendent sur une longueur d’environ 4,3 à 4,5 kilomètres, délimitant une superficie intra-muros d’environ 90 hectares.

Ces fortifications, érigées principalement entre les XIIIe et XVIIe siècles, comprennent plusieurs bastions et portes emblématiques telles que Bab Mrisa, Bab Sebta, Bab Chaafa et Bab Maalka. Ces hautes murailles ont joué un rôle crucial dans la défense de la ville, notamment lors de la période de la République du Bouregreg.

