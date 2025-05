Hi-tech – Du smartphone aux lunettes intelligentes : la nouvelle ère numérique, selon Zuckerberg

Tout d’abord des chiffres indicatifs : en 2024, le marché mondial des smartphones a connu une reprise notable après deux années de déclin, avec des ventes atteignant environ 1,24 milliard d’unités, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à 2023.

En en termes de revenus, le marché mondial des smartphones a généré environ 486 milliards de dollars en 2024.

Mais en croire, le milliardaire Mark Zuckerberg, le smartphone vit ses dernières années. Son successeur ? Des lunettes de réalité augmentée, capables de combiner interactions numériques et perception du monde réel, dans un format plus naturel et intuitif, selon le site L’Internaute.

Zuckerberg annonce la prochaine rupture

Meta travaillerait sur plusieurs modèles de lunettes connectées, certaines discrètes, destinées à afficher des informations simples. Une vision minimaliste mais prometteuse de la tech portable, selon le site L’Internaute.

Des dispositifs comme le casque Vision Pro d’Apple préfigurent ce futur, mais les expériences passées (comme Google Glass) rappellent que l’adoption massive de ces technologies reste un défi.

Si Meta mise gros, d’autres géants comme Apple temporisent. Entre promesse d’un monde plus fluide et réticences culturelles, le smartphone n’a peut-être pas dit son dernier mot.