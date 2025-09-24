INSOLITE – Quand Macron appelle Trump à la rescousse dans les rues de New York

Le président français Emmanuel Macron disait à ceux qui voulaient le croire qu’il pouvait appeler son ami Trump à n’importe quelle heure. Eh bien, il a tenu sa parole. Et pour cause : lors d’une scène pour le moins inhabituelle, lundi soir à Manhattan, Macron, bloqué par la police new-yorkaise alors qu’il tentait de rejoindre la mission diplomatique de la France à pied, a sorti son téléphone et appelé… Donald Trump.

« How are you? Guess what? I’m waiting in the street because everything is frozen for you! » (Comment allez-vous ? Devinez quoi ? Je suis en train d’attendre dans la rue parce que tout est bloqué à cause de vous !), a-t-il lancé à son homologue américain, selon des images diffusées par les médias français et confirmées par un responsable à l’Associated Press.

Les policiers, chargés de sécuriser le passage d’un cortège officiel, expliquaient au président français que la rue était momentanément fermée. « I’m sorry President, I’m really sorry, it’s just that everything’s frozen right now », a dit l’un d’eux.

Macron, entouré d’une dizaine de collaborateurs, tentait alors de négocier le passage : « I have 10 people with me. »

Profitant d’avoir Trump « à l’oreille », le chef de l’État français a glissé quelques mots de politique étrangère : « I would love this weekend have a short discussion with Qatar and you on the situation in Gaza. »

La scène cocasse s’est déroulée peu après le discours de Macron à l’Assemblée générale de l’ONU, au cours duquel il a annoncé que la France reconnaissait officiellement l’État palestinien. Quelques minutes plus tard, la rue a été rouverte et le président français a pu poursuivre son chemin.

Article19.ma