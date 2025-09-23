Édito – Contre la corruption, faut-il une « Diella » marocaine ?

Par Ali Bouzerda

Quand la fiction rattrape la réalité. Imaginez un instant : une ministre albanaise… qui n’existe pas. Baptisée « Diella » (Soleil), entièrement créée par intelligence artificielle, elle se voit confier la supervision des marchés publics, dans un pays où la corruption était devenue presque une norme.

« Pas d’intérêts personnels, pas de cousins », justifie le Premier ministre Edi Rama. Résultat : une scène surréaliste, quelque part entre Kafka et Orwell, où les élus se retrouvent face à un avatar numérique plus incorruptible que bien des humains.

Pendant ce temps, à Marrakech, Casablanca et ailleurs, la réalité marocaine n’est pas moins surprenante : des élus, anciens présidents de clubs sportifs et un ministre sont jugés pour détournement de fonds publics, corruption ou abus d’influence. Ici, pas de fiction, mais des procès qui illustrent des marchés faramineux et des corrupteurs et corrompus qui pensaient être au-dessus de la loi.

La corruption est devenue un sujet de débat public et une source d’inquiétude à tous les niveaux de la société marocaine…

À Marrakech, un militant associatif s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel, poursuivi par un député du RNI. L’affaire, renvoyée au 31 octobre, dépasse largement le cadre judiciaire.

« Ce n’est pas un procès personnel, mais une bataille pour la transparence et la moralisation de la vie publique », affirme, dans une déclaration à la presse, Mohamed El Ghalloussi, président de l’Association marocaine pour la protection de l’argent public (AMPAP).

Cette plainte illustre « un climat où les dénonciations de corruption et de dilapidation des deniers publics se heurtent de plus en plus à une riposte judiciaire. D’un côté, ceux qui défendent la bonne gouvernance et la reddition des comptes. De l’autre, des responsables politiques qui voient dans leur mandat une rente et qui s’abritent derrière les procédures pour retarder ou éviter la justice », explique-t-il dans une vidéo diffusée par le média arabophone al3omk.com.

L’affaire de Marrakech ne survient pas dans le vide. Plusieurs dossiers sensibles sont actuellement examinés par les tribunaux. À Casablanca, des élus locaux, issus de différents partis, sont poursuivis pour détournement de fonds publics, gestion irrégulière et abus de pouvoir. Dans d’autres villes, des présidents de communes et des responsables d’établissements publics font face à des accusations similaires.

Ces affaires, largement relayées par la presse, montrent que la justice tente de s’attaquer à des réseaux bien installés, mais aussi que la corruption reste profondément enracinée dans certaines pratiques locales.

+ Des procès emblématiques +

— Saïd Naciri – ex-président du Wydad Casablanca, ancien élu du PAM. Chefs d’accusation : blanchiment, trafic de drogue, escroquerie, abus d’influence.

— Abdenbi Bioui – ex-président du Conseil régional de l’Oriental, ancien élu du PAM. Poursuivi dans le même dossier que Naciri.

— Mohamed Moubdii – ancien ministre délégué chargé de la Fonction publique, ex-président du conseil communal de Fkih Ben Salah, député du Mouvement Populaire (MP). Son procès a débuté le 27 juin 2024 à Casablanca. Il est poursuivi pour dilapidation de fonds publics, abus de pouvoir, corruption, trafic d’influence et falsification de documents officiels, commerciaux et administratifs.

— Aziz El Badraoui – ex-président du Raja Casablanca, homme d’affaires poursuivi pour abus d’influence et détournement de fonds publics.

— Mohamed Karimine – ancien président de la commune de Bouznika, poursuivi pour abus d’influence, détournement de fonds publics et mauvaise gestion / gestion frauduleuse.

— Mohamed El Hafid – député du Parti de l’Istiqlal, ex-président du conseil communal de Sidi Kacem, condamné en mars 2025 à deux ans de prison dont une année ferme pour détournement de fonds publics, etc…

— Mohamed Boudrika – ex-président du Raja, ex-député RNI. Arrêté en Allemagne le 16 juillet 2024, extradé au Maroc le 24 avril 2025, puis placé en détention provisoire. Il a été condamné le 1er juillet 2025 à cinq ans de prison ferme pour émission de chèques sans provision, escroquerie, faux et usage de faux, assorti d’une amende.

Alors que les élections locales et générales sont prévues en automne 2026, la question se pose : comment garantir que les marchés publics et la vie politique restent à l’abri de pratiques douteuses ?

En se préparant à accueillir la Coupe du monde 2030, le Maroc veut afficher l’image d’un pays moderne, sûr de ses institutions et de sa bonne gouvernance.

Selon Ghalloussi, la corruption coûte cher : plus de 50 milliards de dirhams, soit l’équivalent de $5 milliards par an. En d’autres termes, cinq points de moins dans la croissance du produit intérieur brut (PIB).

Par ailleurs, elle coûte plus encore en crédibilité et en confiance.

L’exemple albanais, avec sa ministre virtuelle, relève sans doute de la provocation politique et du gadget technologique. Mais il pose une question essentielle : que faut-il pour rompre avec le cercle vicieux de la rente, du népotisme et de l’impunité ?

En fait, le Maroc n’a pas besoin de « Diella ». Il a besoin d’institutions fortes, d’une justice indépendante et surtout d’élus et de responsables politiques convaincus que leur mandat est un service et une responsabilité lourde, non une rente et un privilège.

Alors, tant que ce pas ne sera pas franchi, la démocratie restera un horizon repoussé.

« La lumière repousse les ombres », nous rappelle le dicton populaire. En d’autres termes : seule la transparence met fin aux pratiques cachées et aux abus.

Le débat est ouvert…

Article19.ma