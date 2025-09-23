Maroc / Inde – Berrechid accueille sa première usine de véhicules blindés de combat WhAP 8×8

Le Maroc a franchi une nouvelle étape dans le développement de son industrie de défense avec l’inauguration, mardi à Berrechid, de l’usine TATA Advanced Systems Maroc (TASM).

« Fruit d’un partenariat entre l’Administration de la Défense nationale, le ministère indien de la Défense et le groupe TATA Advanced Systems Limited (TASL), ce projet s’inscrit dans le cadre des Très Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) », selon un communiqué diffusé par la MAP.

+ Un projet stratégique pour la souveraineté industrielle +

Signée en septembre 2024, la convention d’investissement ayant conduit à la création de l’usine marque un tournant dans la stratégie nationale de défense. L’unité démarre la production des véhicules blindés de combat WhAP 8×8, destinés à équiper les FAR et à répondre à une demande internationale croissante.

Dès sa mise en service, l’usine TASM affiche un taux d’intégration locale de 35%, qui sera porté progressivement à 50%. Cette montée en puissance repose sur l’accompagnement de fournisseurs nationaux et sur un effort soutenu de formation. L’unité doit générer 90 emplois directs et 250 emplois indirects, tout en ouvrant aux ingénieurs et techniciens marocains de nouvelles perspectives de carrière et de spécialisation.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh and Morocco’s Defence Minister Mr Abdelatif Loudyi, jointly inaugurated Tata Advanced Systems Limited’s new manufacturing facility in #Casablanca for the production of indigenously developed WhAP 8×8. Marking the first Indian defence collaborative… pic.twitter.com/QmIqxvlsf6 — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 23, 2025

+ Un hub régional pour l’Afrique +

Dotée d’infrastructures modernes, l’usine de Berrechid ambitionne de devenir une plateforme régionale pour l’exportation de véhicules blindés vers l’Afrique. Elle illustre la volonté du Maroc de développer une industrie de défense autonome et compétitive, capable de soutenir sa souveraineté et de renforcer la coopération Sud-Sud.

Partenaire du projet, le groupe indien TASL apporte son savoir-faire, ses technologies de pointe et son réseau international. L’objectif est de favoriser le transfert de compétences, l’innovation locale et la création d’un véritable écosystème industriel de défense au Maroc.

Article19.ma