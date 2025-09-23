Conjoncture – Maroc : Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur à 2,25%

— Décision du Conseil de Bank Al-Maghrib

Annonce. Suite à sa réunion ce mardi 23 septembre, le conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

Le conseil réuni ce mardi à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%, tout en poursuivant le renforcement des mesures visant l’assouplissement des conditions de financement des entreprises notamment les TPE. Cela étant, le Conseil continuera de suivre de près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées, a rapporté la MAP.

+ Conjoncture économique et internationale +

Cette décision repose sur une analyse approfondie de la conjoncture économique nationale et internationale, ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de Bank Al-Maghrib.

Sur le plan international, le Conseil a d’abord passé en revue les développements récents de la politique commerciale américaine, marqués par la conclusion de quelques accords bilatéraux, sans que cela fasse dissiper les incertitudes de manière significative.

Celles-ci continuent de peser sur les perspectives de l’économie mondiale qui devrait poursuivre son ralentissement à un rythme toutefois moins rapide que prévu en juin. Dans ce contexte, et favorisée par le recul des prix de l’énergie, l’inflation maintiendrait sa décélération, avec des dynamiques différenciées d’une économie à l’autre.

+ Évolution interne et marché du travail +

Au niveau interne, les dernières données des comptes nationaux relatives au premier trimestre de 2025 font ressortir la poursuite de l’évolution favorable de l’activité observée en 2024, avec une amélioration notable dans les secteurs non agricoles. Cette dynamique, qui devrait se consolider à moyen terme à la faveur des nombreux chantiers d’envergure lancés et programmés, s’est reflétée sur le marché du travail avec une forte reprise des créations d’emplois à partir du troisième trimestre 2024. Toutefois, les données récentes, relatives au deuxième trimestre 2025, révèlent un net affaiblissement de ces créations, notamment dans les services.

+ Inflation et projections de croissance+

Bank Al-Maghrib s’attend à ce que la croissance économique s’accélère pour atteindre 4,6% en 2025 et se consolider autour de 4,4% en 2026, ajoute la MAP.

S’agissant de l’inflation, elle continue d’évoluer à des niveaux modérés, avec un taux moyen de 1,1% sur les huit premiers mois de 2025. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, elle devrait ressortir à 1% cette année, quasi-stable par rapport à 2024, avant de s’accélérer à 1,9% en 2026. Sa composante sous-jacente passerait de 2,2% en 2024 à 1,1% en 2025 et s’accélérerait à 2% en 2026.

De leur côté, les anticipations d’inflation restent bien ancrées, les experts du secteur financier tablant, au troisième trimestre 2025, sur des taux de 2,1% en moyenne à l’horizon de 8 trimestres et de 2,2% à celui de 12 trimestres.

Sur le volet de la transmission des précédentes décisions du Conseil, la baisse des taux débiteurs assortissant les crédits bancaires au secteur non financier se poursuit, le recul cumulé depuis le début de l’assouplissement monétaire en juin 2024 ressortant au deuxième trimestre 2025 à 59 points de base, contre 75 points pour le taux directeur.

+ Incertitudes persistantes +

Au total, le Conseil considère que les incertitudes pesant sur les perspectives économiques demeurent à un niveau élevé. Sur le plan externe, outre l’évolution de la politique commerciale des Etats-Unis, elles émanent de la persistance des tensions géoéconomiques et des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine et de leurs implications. Au niveau interne, elles sont liées notamment au stress hydrique et aux conditions climatiques qui prévaudront lors de la prochaine campagne agricole, ainsi qu’aux données de la Programmation Budgétaire Triennale 2026-2028.

