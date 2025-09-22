Première visite d’un ministre indien de la Défense au Maroc

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, est arrivé dimanche au Maroc pour une visite officielle de deux jours, marquant la première visite d’un ministre indien de la Défense dans le Royaume.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l’Inde et le Maroc, notamment dans les domaines de la sécurité, de la formation militaire et de l’industrie de défense. Elle devrait également permettre d’approfondir le dialogue stratégique entre les deux pays sur les questions régionales et internationales, selon le site indien The Economic Times.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde, a été marquée par la signature du Mémorandum d’Entente dans le domaine de la Défense et ce, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud et du Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale., a rapporté la MAP.

Et d’ajouter, que le Mémorandum d’Entente porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la cybersécurité et la cyberdéfense, de l’industrie de défense, de la santé militaire ainsi que de l’échange d’expérience et d’expertise dans différents domaines d’intérêts communs.

Selon les observateurs, ce déplacement reflète la volonté de New Delhi d’élargir ses partenariats en Afrique du Nord, tandis que Rabat y voit une opportunité d’accéder à l’expérience et au savoir-faire indien en matière de défense et de technologies militaires, selon le site indien.

