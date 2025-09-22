Actualité – Mme Bouayach plaide pour un rôle central des jeunes et des filles dans la construction d’une société inclusive

— Le plein potentiel des jeunes est la clé d’une croissance équitable

Lors de l’ouverture d’un forum scientifique organisé les 22 et 23 septembre à Rabat sur le thème « Autonomisation des jeunes : la fille au cœur d’un développement inclusif et durable », la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a insisté sur l’importance stratégique de placer la jeunesse, et particulièrement les filles, au centre des politiques publiques.

« Autonomiser les jeunes et les filles, c’est autonomiser l’ensemble de la société », a affirmé Mme Bouayach, rappelant que toute démarche de développement durable demeure incomplète si elle n’élimine pas les obstacles à leur participation politique, économique et sociale.

+ L’égalité des genres, levier de développement durable +

La présidente du CNDH a souligné que l’objectif n°5 des Objectifs de développement durable (ODD) — consacré à l’égalité des sexes — agit comme un catalyseur sur l’ensemble des 17 objectifs. Les bénéfices de l’égalité, a-t-elle noté, « dépassent largement les coûts », notamment à travers la réduction des écarts de revenus et la lutte contre le décrochage scolaire.

Citant un rapport onusien, elle a rappelé qu’une réduction d’un seul point du taux d’abandon scolaire pourrait générer jusqu’à 470 milliards de dollars de revenus supplémentaires au niveau mondial.

Mme Bouayach a également insisté sur la nécessité de combattre les stéréotypes et la violence à l’égard des femmes et des filles, qu’elle qualifie de « point de départ essentiel » vers leur pleine intégration dans la vie publique. Elle a mis en avant l’importance de l’espace numérique, décrit comme un lieu d’expression, d’innovation et de citoyenneté des jeunes, qui doit être intégré dans toute politique d’autonomisation.

+ La participation des jeunes aux décisions +

La présidente du CNDH a rappelé les efforts de son institution pour donner la parole aux jeunes et aux enfants à travers des consultations régionales et nationales et des auditions thématiques.

Elle a notamment évoqué la participation de jeunes Marocains à l’examen périodique universel à Genève, ainsi que le « Appel des enfants » lancé à l’issue des concertations menées entre 2023 et 2024, mettant en lumière les défis du mariage précoce, de la violence familiale et des lacunes en matière de santé sexuelle.

Mme Bouayach a affirmé que toute politique publique déconnectée d’une approche fondée sur les droits humains, l’égalité et la justice sociale, reste inapte à atteindre les objectifs du développement durable.

Elle a insisté sur le fait que l’investissement dans les capacités des jeunes et des filles « n’est pas un choix mais une nécessité » pour bâtir un avenir fondé sur la dignité, la participation et l’équité.

