Conjoncture – Inflation en légère hausse en août : +0,5% selon le HCP

— Les produits alimentaires en tête des augmentations

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé que l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en août 2025, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent. Cette évolution résulte d’une progression de 1,1% des prix des produits alimentaires et de 0,1% des produits non alimentaires.

Parmi les produits alimentaires, les plus fortes augmentations ont concerné les légumes (+3,4%), les fruits (+2,8%), les poissons et fruits de mer (+2,0%), les viandes (+1,9%), ainsi que le café, thé et cacao (+0,5%).

À l’inverse, les huiles et graisses (-0,6%) et les boissons rafraîchissantes (-0,4%) ont vu leurs prix reculer.

Du côté des produits non alimentaires, la hausse a été tirée essentiellement par les carburants (+0,4%).

+ Des disparités régionales marquées +

Les plus fortes hausses de l’IPC ont été observées à Al Hoceima (+2,2%), Beni-Mellal (+1,4%), et Settat (+1,2%).

Des augmentations notables ont également été enregistrées à Tanger et Safi (+1,1%), Kénitra (+0,8%), ainsi que dans plusieurs autres villes dont Agadir, Fès, Tétouan, Meknès, Laâyoune et Guelmim (+0,7%). À l’inverse, une baisse a été constatée à Dakhla (-0,3%).

Une inflation annuelle modérée

En comparaison avec août 2024, l’IPC affiche une hausse annuelle limitée à 0,3%, conséquence d’une progression de 0,2% pour les produits alimentaires et de 0,3% pour les produits non alimentaires. Dans cette dernière catégorie, les prix varient entre une baisse de 2,4% pour le transport et une hausse de 2,9% pour les restaurants et hôtels.

L’inflation sous-jacente en stagnation

L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et réglementés, est resté stable entre juillet et août 2025, mais affiche une hausse de 0,7% sur un an.

