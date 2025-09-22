Football – Le Maroc met en place d’une autorisation électronique d’entrée pour la CAN 2025

— Mesure exceptionnelle du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Dans le cadre de l’organisation par le Maroc de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, de nouvelles dispositions seront mises en place concernant l’accès au territoire national.

Selon le site arabophone alyaoum24 : « Un système temporaire d’autorisation électronique de voyage au Maroc (AEVM) sera instauré pour les supporters de certains pays africains actuellement exemptés de visa. Cette mesure vise à anticiper l’afflux attendu de voyageurs aux différents points d’entrée du pays et à faciliter leur accueil. »

Ainsi, les ressortissants titulaires de passeports ordinaires en provenance d’Algérie, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Gabon, du Niger, du Sénégal, du Togo et de Tunisie devront obligatoirement déposer une demande en ligne via l’application YALLA, disponible à partir du 25 septembre 2025.

L’application regroupera plusieurs services destinés aux supporters, notamment l’obtention du Fan ID, document indispensable pour accéder aux stades et aux zones réservées aux fans.

Pour les voyageurs de ces mêmes pays se rendant au Maroc pour d’autres motifs (tourisme, affaires, visites familiales), la demande devra être effectuée via le portail officiel www.access-maroc.ma, au moins 96 heures avant le départ.

Sont exemptés de cette procédure :

les titulaires de passeports diplomatiques, de service, spéciaux ou officiels ;

les résidents au Maroc disposant d’une carte de séjour en cours de validité ;

les passagers en transit dans les aéroports marocains sans quitter la zone internationale ;

les ressortissants concernés mariés à des citoyens marocains, sur présentation de justificatifs ;

les personnes âgées de plus de 55 ans.

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026.

À l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations – Maroc 2025, les conditions normales d’accès au territoire seront rétablies.

Article19.ma