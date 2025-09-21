Événement – La Grande-Bretagne reconnaît officiellement l’État de Palestine : un tournant historique

— Starmer annonce la reconnaissance

Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a annoncé que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine.

« Aujourd’hui, pour raviver l’espoir de paix pour les Palestiniens et les Israéliens, et pour la solution à deux États, le Royaume-Uni reconnaît formellement l’État de Palestine », a déclaré Starmer sur X, accompagné d’une déclaration vidéo plus longue, selon Sky News.

+Vers une solution à deux États+

« Face à l’horreur croissante au Moyen-Orient, nous agissons pour maintenir vivante la possibilité de paix et d’une solution à deux États.

« Cela signifie un Israël sûr et sécurisé aux côtés d’un État palestinien viable. Pour l’instant, nous n’avons ni l’un ni l’autre. »

Le Canada et l’Australie ont également reconnu officiellement l’État palestinien dimanche, marquant un tournant dans la dynamique internationale autour de ce dossier.

+Un contexte dramatique à Gaza+

Cette décision intervient alors que le bilan des victimes de la guerre israélienne sur Gaza continue de s’alourdir et que les conditions de vie pour la population piégée deviennent de plus en plus désespérées.

En reconnaissant la Palestine comme État, le Royaume-Uni se base sur les frontières de 1967, qui devront être finalisées dans le cadre de négociations futures.

Sir Keir Starmer avait indiqué dès juillet que le gouvernement prendrait cette mesure à moins qu’Israël ne respecte certaines conditions.

Cette annonce précède la conférence de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, qui sera cette semaine dominée par les questions liées à la reconnaissance de l’État palestinien.

Article19.ma