Palestine – La Grande-Bretagne, de la Déclaration Balfour à la reconnaissance de l’État de Palestine : un tournant historique

Événement. La Grande-Bretagne a annoncé, ce dimanche, sa décision de reconnaître officiellement l’État de Palestine, en dépit de fortes pressions américaines et israéliennes, et ce, à la veille de l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU à New York, qui réunira plus de 140 chefs d’État et de gouvernement, selon la BBC.

Ces derniers mois, un nombre croissant de pays traditionnellement proches d’Israël ont franchi le pas, dans un geste symbolique, alors que l’État hébreu intensifie ses attaques contre la bande de Gaza assiégée et dévastée.

Lundi, lors d’un sommet présidé par la France et l’Arabie saoudite sur l’avenir de la solution à deux États, dix pays devraient également confirmer leur reconnaissance officielle de la Palestine.

Le Portugal a pris la même décision, mais c’est surtout le revirement de Londres, longtemps considéré comme l’allié stratégique d’Israël, qui marque une rupture historique.

+ De Balfour à 1948 : le rôle fondateur du mandat britannique+

L’histoire du conflit israélo-palestinien reste indissociable du rôle de la Grande-Bretagne. En 1917, la Déclaration Balfour exprime le soutien du gouvernement britannique à la création d’un « foyer national juif » en Palestine, alors sous domination ottomane. À l’issue de la Première Guerre mondiale, Londres obtient le mandat sur la Palestine (1920-1948), période durant laquelle s’intensifient l’immigration juive et les tensions avec la population arabe.

Lorsque le Royaume-Uni met fin à son mandat en 1948, l’État d’Israël est proclamé, entraînant la première guerre israélo-arabe et l’exode massif des Palestiniens. Pendant des décennies, Londres est resté perçu comme l’une des puissances occidentales les plus alignées sur Israël.

+ Une décision « historique » selon Londres +

Le Premier ministre Keir Starmer avait déclaré, dès juillet dernier, que le Royaume-Uni reconnaîtrait la Palestine si Israël ne faisait pas de « pas substantiels », notamment un cessez-le-feu à Gaza.

Face à la poursuite des bombardements et à l’expansion des colonies, il a décidé d’annoncer cette reconnaissance à la veille de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Son vice-Premier ministre, David Lammy, a souligné que ce geste est une réponse « à l’expansion dangereuse des colonies en Cisjordanie et aux projets tels que ‘E1’, qui menacent directement la viabilité de la solution à deux États ».

+ Un mouvement international renforcé +

De son côté, le Portugal a confirmé vendredi qu’il reconnaîtrait également l’État palestinien ce dimanche, justifiant sa décision par « l’évolution préoccupante du conflit sur le plan humanitaire et les signaux d’annexion ».

Ce double mouvement s’inscrit dans une dynamique internationale croissante : plus de 145 des 193 États membres de l’ONU reconnaissent déjà l’État de Palestine, proclamé en 1988. La semaine dernière, l’Assemblée générale a adopté un texte réaffirmant le droit à la création d’un État palestinien, ouvrant la voie à d’autres annonces attendues, notamment de la part de la France.

