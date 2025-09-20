Météo – Maroc : Baisse des températures attendue à partir de mardi

— Un changement graduel du temps

À partir de mardi, les prévisions météorologiques annoncent une baisse des températures dans plusieurs régions du Royaume, après plusieurs jours de chaleur. Cette diminution concernera surtout les matinées et les soirées.

+ Des régions plus concernées que d’autres… Conditions atmosphériques associées +

Les zones du nord, du Rif, du Saïss ainsi que certaines parties du centre connaîtront un rafraîchissement plus perceptible, avec des températures minimales en recul de 3 à 5 °C. Les maximales resteront agréables mais afficheront également une légère baisse.

Selon le site arabophone Hespress, qui relaie les prévisions de la Direction générale de la météorologie, cette baisse s’étalera sur plusieurs jours, avant un retour progressif à des niveaux saisonniers vers la fin de la semaine.

Ce changement de temps sera accompagné d’une hausse de l’humidité et de formations locales de brume le matin, notamment sur les côtes et les zones montagneuses. Quelques nuages épars pourraient aussi apparaître dans le nord du pays.

Article19.ma