Coopération – Hammouchi en Turquie pour renforcer la coopération sécuritaire

— Une visite à l’invitation des autorités turques

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail en Turquie, en marge du Salon international des équipements de sécurité intérieure (IGEF 2025), organisé du 18 au 20 septembre à Ankara. À l’invitation officielle des autorités turques, il a rencontré son homologue, Mahmut Demirtaş, directeur général de la Police nationale turque.

Coopération bilatérale et défis communs

Les deux responsables ont passé en revue les perspectives de coopération sécuritaire et les moyens de renforcer l’action conjointe face aux menaces communes, notamment la migration illégale, le crime organisé et le terrorisme.

Ils ont également discuté du développement de la formation policière et du renforcement des ressources humaines. Hammouchi et Demirtaş ont souligné leur volonté commune de consolider les mécanismes de coopération et de partage d’expertise dans différents domaines sécuritaires.

Appui aux grands événements au Maroc

Les discussions ont aussi porté sur la contribution au succès des échéances internationales que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la 93e Assemblée générale d’Interpol prévue en novembre à Marrakech, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030 organisée en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

En marge de ce déplacement, Hammouchi a tenu des entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation d’Arabie saoudite, de Jordanie et de Malaisie. Ces échanges ont permis d’examiner les modes de coopération sécuritaire et de renforcer les partenariats policiers face aux menaces communes.

La délégation marocaine a également visité les stands du Salon IGEF 2025, consacré aux innovations en matière de sécurité et de défense. Elle a pu s’informer sur les nouveaux équipements technologiques destinés à renforcer l’efficacité des systèmes de sécurité et la lutte contre la criminalité émergente. (Avec MAP)

