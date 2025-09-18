Marhaba 2025 – Un record avec plus de 4 millions de MRE accueillis

—Un quart de siècle de mobilisation

La 25e édition de l’opération Marhaba s’est achevée lundi sur un chiffre inédit : plus de 4,06 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont franchi les points d’accueil entre le 10 juin et le 15 septembre, soit une hausse de 11 % par rapport à 2024. Placée sous la présidence du roi Mohammed VI, l’opération consacre 25 ans d’un dispositif humanitaire unique qui illustre la permanence du lien entre le Maroc et sa diaspora.

Un dispositif renforcé et fluide

Selon la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l’opération s’est déroulée dans de “très bonnes conditions”, malgré des pics à 86.000 passages quotidiens. Cette performance a été rendue possible par le déploiement de 26 sites d’accueil au Maroc et à l’étranger, mobilisant 1.000 intervenants – assistantes sociales, médecins et infirmiers. Deux nouveaux sites ont ouvert cette année à Dakhla et Laâyoune, élargissant la couverture nationale.

Assistance médico-sociale au cœur du dispositif

Le volet d’accompagnement médico-social a bénéficié à plus de 88.000 MRE :

22.000 cas d’assistance administrative et douanière,

7.500 interventions médicales, dont des évacuations d’urgence,

1.575 aides directes au transport.

À Tanger Med, un nourrisson en détresse respiratoire et un adulte diabétique victime d’un coma hypoglycémique ont pu être sauvés grâce à une prise en charge rapide.

Un succès unanimement salué

Pour Omar Moussa Abdellah, superviseur de l’opération, cette édition a enregistré une affluence “record” tout en assurant une gestion fluide des flux. La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en coordination avec ses partenaires, a confirmé sa mission humanitaire : se tenir aux côtés des MRE et répondre à leurs besoins, qu’ils soient médicaux, administratifs ou logistiques.

Article19.ma