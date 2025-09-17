Sahara – Bourita invité à Pékin par son homologue chinois Wang Yi

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita se rendra à Pekin, à partir de ce samedi pour une visite de deux jours, à l’invitation de son homologue chinois Wang Yi.

Annoncée ce mercredi par un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères à travers l’agence Xinhua, la visite du chef de la diplomatie marocaine intervient dans un contexte où les relationS bilatérales se renforcent, notamment au niveau économique.

Cette visite intervient aussi à l’approche d’une nouvelle session onusienne consacrée à la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) au Conseil de sécurité, dont la Chine est un membre permanent.

Article19.ma