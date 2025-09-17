Maroc / Jeux-Sport – Younes El Mechrafi réélu au comité exécutif de United Lotteries for Integrity in Sports

Le directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), Younes El Mechrafi, a été réélu membre du comité exécutif de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), lors de l’Assemblée générale de l’association tenue mardi à Berne.

Seul représentant africain au sein de cette instance stratégique, M. El Mechrafi siègera pour un mandat de trois ans aux côtés de représentants d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Cette réélection confirme la place du Maroc parmi les acteurs mondiaux de référence en matière de régulation et de protection de l’intégrité du sport, indique la MDJS dans un communiqué.

Créée en 2015 par la World Lottery Association (WLA) et l’Association des loteries européennes (EL), ULIS – anciennement GLMS (Global Lottery Monitoring System) – s’est imposée comme le « gendarme » des paris sportifs, grâce à un système mondial de détection des anomalies et de surveillance des prises de paris suspects.

Aujourd’hui, l’organisation est considérée comme un acteur central dans la lutte contre le jeu illégal, les bookmakers clandestins et les réseaux criminels qui utilisent les paris sportifs comme vecteur de blanchiment d’argent et de financement d’activités illégales. ULIS agit également dans la prévention et l’éducation, souligne la même source.

Article19.ma