Médias – Le CNDH formule ses recommandations sur le projet de loi réorganisant le Conseil national de la presse

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a rendu publique, ce mercredi, son mémorandum sur le projet de loi n°026.25 relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse, à la demande du président de la Chambre des représentants, en date du 16 juillet 2025.

Dans ce document, le CNDH s’appuie sur la Constitution, les conventions internationales ratifiées par le Maroc – notamment l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la liberté d’opinion et d’expression – ainsi que sur des expériences comparées en matière d’autorégulation du journalisme.

Cinq principes fondateurs et 40 recommandations thématiques

Après analyse des pratiques internationales, le CNDH estime que les instances d’autorégulation de la presse se structurent autour de cinq principes essentiels : liberté d’expression, représentativité, pluralisme, indépendance et transparence. C’est à l’aune de ces principes qu’il a examiné les dispositions du projet de loi.

Le Conseil a ainsi formulé 40 recommandations, touchant à la fois à la forme et au fond du texte :

Sur la forme : intégration d’un préambule, réorganisation de la structure du texte, clarification des concepts fondamentaux, et articulation du projet avec la réforme plus large du Code de la presse et de l’édition.

Sur le fond : clarification du statut juridique du Conseil national de la presse, séparation entre la gestion fonctionnelle et l’organe disciplinaire, équilibre entre éditeurs et journalistes, meilleure représentation des femmes, intégration des plateformes numériques, création d’un mécanisme d’intervention d’urgence en cas de violations graves, et renforcement des garanties pour les journalistes face aux mesures disciplinaires.

Dix recommandations générales pour renforcer la liberté d’expression

Au-delà du projet de loi, le CNDH rappelle dans sa note dix recommandations générales déjà émises dans ses précédents avis, visant à consolider l’environnement médiatique et le droit à la liberté d’expression. Parmi elles figurent :

l’adoption d’une loi sur l’accès à l’information,

la réduction du poids de l’intervention législative au profit de l’autorégulation,

l’élargissement du champ de la liberté d’expression à l’ensemble des médias,

le renforcement de l’indépendance économique des entreprises de presse,

la lutte contre les discours de haine dans un cadre d’autorégulation,

et l’abrogation des dispositions pénales en matière de diffamation, remplacées par des mécanismes civils conformes aux standards internationaux.

Consultation élargie malgré des divergences

Pour élaborer sa note, le CNDH a organisé durant un mois des consultations avec les acteurs concernés. Huit séances d’audition et une table ronde ont été tenues avec la participation de professionnels, de syndicats, de la commission provisoire de gestion du secteur, ainsi que du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Tout en remerciant les organisations invitées, le CNDH souligne que leur participation relève de leur seule responsabilité.

Le Conseil relève par ailleurs un clivage marqué entre les positions exprimées par les différents acteurs. Il affirme néanmoins avoir garanti à toutes les parties la possibilité d’exprimer leurs avis, conformément à son mandat de défense des droits humains et des libertés, dans le respect des standards nationaux et universels.

Enfin, le CNDH regrette que sa note n’ait pas pu être mise à la disposition des députés avant l’examen et le vote du projet de loi par la Chambre des représentants, mais considère que la Chambre des conseillers demeure en mesure d’en prendre connaissance lors de la poursuite de la procédure législative.

