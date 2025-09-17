FOCUS – Intelligence artificielle – Le Maroc mise sur Mistral AI pour développer un marché local de $1,4 milliard (Écofin Agency)

Le gouvernement marocain a signé un mémorandum d’entente avec la société française Mistral AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle générative, afin de renforcer l’expertise locale dans ce domaine. Selon l’Agence de développement du digital (ADD), le marché marocain de l’IA devrait atteindre 1,4 milliard de dollars d’ici 2030.

Dans un communiqué, le ministère de la Transition numérique a indiqué que le partenariat portera sur la formation, la recherche appliquée et le partage de connaissances.

L’accord vise à « encourager l’émergence de startups et de projets industriels basés sur des solutions d’IA adaptées aux besoins des entreprises marocaines ».

Il entend également promouvoir un usage éthique, inclusif et responsable de l’intelligence artificielle, garantissant la protection des données et la confiance des citoyens.

Par ailleurs, le royaume vise la création de 270.000 emplois numériques et l’atteinte de 40 milliards de dirhams (4,45 milliards de dollars) de recettes d’exportations digitales à l’horizon 2030, contre 15,8 milliards de dirhams enregistrés en 2022.

+ Maroc Digital 2030 +

Dans le cadre de la stratégie « Maroc Digital 2030 », les autorités ambitionnent de tirer parti du potentiel de l’IA pour accélérer la digitalisation des services publics et privés, renforcer l’écosystème technologique national et contribuer à l’économie numérique.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise sur l’attraction de nouveaux acteurs internationaux, le développement des compétences locales et la mise en place d’infrastructures adaptées et fiables, afin d’assurer un usage responsable des technologies.

Lors de la Conférence nationale sur l’IA, organisée en juillet, les responsables ont insisté sur l’importance de former les professionnels des secteurs public et privé aux outils d’intelligence artificielle, afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes.

Le même mois, un accord tripartite a été signé pour la création d’une école d’ingénierie dédiée à la transition numérique et à l’IA, ainsi que pour le lancement de programmes de formation spécialisés.

+ Ce que fait Mistral AI ? +

Spécialiste des modèles de langage de grande taille (Large Language Models, LLMs), à la fois open-source et propriétaires.

— Objectif revendiqué : rendre l’IA de pointe accessible à tous, notamment via des modèles efficaces, modulables, ouverts, et des solutions qui permettent aux utilisateurs de garder le contrôle sur les données.

— Propose également des solutions entreprises (API, plateformes, outils adaptés) pour intégrer l’IA dans différents secteurs.

Article19.ma