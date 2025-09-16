Édito – Ô Gaza, pleure… tes frères ne peuvent rien faire ou presque, ils ont les mains liées

Par Ali Bouzerda

Réuni à Doha, le sommet arabe et islamique s’est achevé sans mesures concrètes contre l’homme ivre qui dirige Israël. Par peur de la colère du président américain Donald Trump, soutien aveugle de Benjamin Netanyahou, les participants ont évité tout geste fort : ni remise en cause des relations avec Washington, ni boycott économique, ni retour à l’arme du pétrole comme en 1973, ni même interdiction de survol aérien aux avions israéliens.

Résultat : Gaza fait face seule à une invasion coloniale et aux bombes israéliennes « made in America », abandonnée par ses frères, malgré eux. ”! الله غالب”

Sur le terrain, les Forces de défense israéliennes (IDF) ont lancé, mardi 16 septembre 2025, une offensive terrestre massive sur Gaza City, confirmée par le Times of Israel.

Deux divisions — plus de 20 000 soldats lourdement armés — progressent dans la ville, avec le soutien de la couverture satellitaire américaine et de ses services de renseignement.

Derrière l’argument officiel de « libérer les otages » et « détruire le Hamas », des fuites dans certains médias israéliens évoquent une stratégie encore plus radicale : raser Gaza et expulser sa population vers l’Égypte, la Libye ou le Soudan.

Un projet qui relève plutôt du fantasme et du rêve du Grand Israël cher à Bibi (Netanyahou). Il agit désormais en Goliath, car le petit David de jadis bénéficie aujourd’hui du soutien indéfectible de l’Oncle Sam. Et comme par hasard, on n’entend plus parler de l’Holocauste. Le vrai génocide est celui qui se déroule depuis deux ans à Gaza, sous les yeux de la communauté internationale.

Quelles sont les options ?

Il n’est jamais trop tard d’agir, mais pour Gaza, chaque instant compte : les frères de Doha doivent agir avant que le dernier souffle de la ville ne soit consumé :

L’économie : boycott de produits américains ou israéliens, suspension de contrats militaires ou recours au pétrole comme arme politique. Pourtant, l’interdépendance économique et sécuritaire rend ces scénarios improbables.

L’espace aérien : interdire aux avions israéliens de survoler les pays arabes ou la Turquie serait un levier direct. Mais la coordination régionale est quasi inexistante.

La diplomatie : rappel d’ambassadeurs, gel d’accords ou gestes symboliques restent théoriquement possibles. Mais aucun signe concret ne vient troubler la normalisation engagée ces dernières années.

L’opinion publique : seule la rue peut encore infléchir la position des régimes. Les pays ayant normalisé leurs relations avec Tel-Aviv — Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Bahrain, Maroc et Soudan — dont certains disposent de sociétés civiles très actives et solidaires de Gaza et de la Palestine ; pourraient-elles forcer les gouvernements à réagir ?

La crise humanitaire : si des centaines de milliers de Palestiniens étaient poussés vers le Sinaï ou ailleurs, les pays voisins seraient directement concernés. L’Égypte, déjà fragile, redoute cette perspective, mais pourrait être contrainte de réagir dans son propre intérêt.

Les capitales arabes et islamiques n’ont pas pu dépasser le stade des déclarations enflammées. Le coût d’une confrontation avec Washington et Tel-Aviv l’emporte sur l’exigence morale. Gaza se retrouve seule, encerclée, bombardée, avec l’épée de l’exil suspendue au-dessus de ses habitants.

Et dans ce silence assourdissant, résonne ce cri :

« Ô Gaza, pleure… tes frères ne peuvent rien faire, ils ont les mains liées. »

Article19.ma