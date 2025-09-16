Verdict inédit – Adultère : peine de prison remplacée par un travail d’intérêt général à Boujdour

Sahara – Le tribunal de première instance de Boujdour a rendu, en fin de semaine dernière, un jugement dans une affaire de « khiyana zawjiya » (adultère). L’accusé a été reconnu coupable et condamné à deux mois de prison ferme lors d’une audience publique.

Toutefois, la juridiction a décidé de substituer la peine privative de liberté par une sanction alternative, à savoir 180 heures de travail d’intérêt général. Le condamné devra également s’acquitter des frais de justice, assortis de la contrainte par corps au minimum, a rapporté le site arabophone Hespress.

Contexte légal : l’adultère au Maroc

Au Maroc, l’adultère est incriminé par le Code pénal, notamment aux articles 491 à 493.

Article 491 : prévoit des peines d’emprisonnement allant de un à deux ans pour l’un des conjoints reconnus coupables d’adultère.

La plainte ne peut être introduite que par le conjoint offensé, et elle est retirable à tout moment, ce qui entraîne l’arrêt des poursuites.

Les peines peuvent être assorties d’amendes et, depuis la réforme de la procédure pénale, de peines alternatives comme le travail d’intérêt général ou des programmes de réinsertion.

Ces dispositions sont régulièrement au cœur du débat public et des revendications des ONG de défense des droits humains, qui jugent cette criminalisation contraire aux libertés individuelles. Le sujet est d’autant plus sensible qu’il touche à la fois au droit, à la société et à la religion.

Article19.ma