ÉCLAIRAGE – Entretien exclusif, sur l’après Sommet de Doha, avec Dr Liqaa Makki

Par Ornella Sukkar *

— Beyrouth – Après le sommet d’urgence : le Qatar peut-il conduire un moment de bascule dans l’équation arabo-islamique ?

À la suite du sommet arabo-islamique tenu à Doha, le débat est revenu sur l’utilité de telles rencontres : sont-elles seulement des tribunes pour des discours et des déclarations de solidarité, ou peuvent-elles réellement se transformer en mécanismes de protection, de souveraineté et en projet civilisationnel intégré ?

Dans un entretien exclusif, le Dr Liqaa Makki, chercheur principal à la chaîne Al-Jazeera, estime que le sommet, bien que symbolique, reste prisonnier des intérêts contradictoires et des divisions internes. Selon lui, la route vers un projet arabo-islamique intégré reste longue et dépasse la conjoncture politique pour relever d’une volonté civilisationnelle globale.

Question : Comment le sommet peut-il transformer la solidarité arabo-islamique symbolique en mécanismes réels de protection contre toute menace à la souveraineté extérieure ?

Réponse : Le sommet peut passer du niveau des discours à celui des actions, mais cela dépend d’intérêts et de considérations imbriqués, ce qui rend difficile d’attendre des mesures concrètes et efficaces à court terme. Il est probable que la position reste au niveau de la solidarité politique avec le Qatar, tandis que certaines démarches de souveraineté seront prises, davantage symboliques que pratiques.

Question : Existe-t-il un plan unifié pour affronter les menaces israéliennes ou les ingérences extérieures, incluant une coordination militaire et du renseignement entre pays arabes et islamiques ?

Réponse : Il pourrait y avoir des coordinations et des mesures non annoncées, qui évolueraient progressivement vers une coopération plus large. Mais il est difficile d’imaginer qu’un sommet de cette ampleur aboutisse à un plan unifié et intégré. L’expérience européenne en est un exemple clair : l’Union européenne n’a pas dépassé certaines limites face à la guerre en Ukraine, en raison de conflits d’intérêts entre pays comme la Tchéquie et la Hongrie. Cela s’applique également au monde arabe.

Question : Le sommet peut-il définir des mesures concrètes pour transformer l’agression contre le Qatar en une opportunité de lancer un projet arabo-islamique intégré (politique, économique, culturel) ?

Réponse : La fondation d’un projet d’intégration arabo-islamique exige des démarches de long terme et ne peut se résumer à un seul événement. Ce qui s’est passé à Doha exprime une solidarité avec le Qatar, mais ce n’est pas encore un projet intégré.

Question : Quelles sont les modalités de suivi des décisions après le sommet afin d’assurer la transformation des déclarations en mesures concrètes sur le terrain ?

Réponse : Il est prévu que des comités de suivi soient formés, en coordination avec certains ministres des Affaires étrangères, pour étudier les dossiers et présenter des résultats ultérieurs. Mais leur capacité à avoir un impact concret reste tributaire des volontés politiques des grands États influents.

Question : Existe-t-il une vision pour renforcer le rôle des institutions arabes et islamiques existantes (Ligue arabe, Organisation de la coopération islamique) afin qu’elles soient capables d’intervenir dans de véritables crises ?

Réponse : Les institutions arabes restent faibles et n’ont pas joué de rôle effectif, même pendant la guerre à Gaza. Je ne m’attends pas à ce qu’elles aillent beaucoup plus loin, car elles dépendent en général de la volonté des États les plus puissants politiquement et économiquement. Tant qu’il n’y a pas une véritable volonté, ces institutions ne deviendront pas une force efficace.

Question : Comment garantir une participation effective de toutes les parties, y compris les pays du Golfe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dans l’élaboration d’une stratégie commune ?

Réponse : Le Conseil de coopération du Golfe se tient naturellement aux côtés du Qatar et adoptera peut-être des positions plus fermes. Mais en parallèle, de grands obstacles existent : par exemple, le Maghreb arabe souffre d’une paralysie de son union (UMA) en raison de la conjoncture politique et diplomatique-algéro-marocaine, en plus des divisions internes entre États, ce qui complique l’édification d’une vision arabo-islamique unifiée.

Question : Y a-t-il un plan pour investir les médias qataris ainsi que les centres de recherche et culturels afin de renforcer le projet d’unité et de renaissance ?

Réponse : La coordination médiatique et intellectuelle est naturelle et attendue. Mais ce qui s’est passé au Qatar fut une agression flagrante et grave qui menace la stabilité du Golfe et sa sécurité. Il est probable que cette menace persiste sur les plans médiatique et politique à l’avenir. Quant aux États-Unis, ils poursuivent leur politique agressive dans la région et il est peu probable qu’ils reculent ; ils pourraient même accroître leurs pressions.

Question : Comment le sommet peut-il transformer la solidarité politique en une solidarité économique réelle reliant les pays arabes et islamiques entre eux ?

Réponse : Le Qatar, seul, ne peut pas lancer un projet d’intégration de ce genre ; la question nécessite une interaction globale et une vision civilisationnelle intégrée – politique, économique, intellectuelle et culturelle. Ce que nous avons vu ressemble à une expérience passée qui a échoué, mais dont certaines racines subsistent. La relancer exige plus qu’une décision ponctuelle : il faut une volonté profonde et un projet civilisationnel intégré.

Question : Le Qatar peut-il transformer cette crise en un moment historique conduisant le monde arabe et islamique vers un véritable projet de renaissance, souverain et indépendant de la tutelle occidentale ?

Réponse : Le Qatar, à lui seul, n’a pas une telle capacité de décision. Un projet de renaissance ne peut résulter de la seule volonté d’un État, mais d’une interaction civilisationnelle globale, impliquant de grands pays, et devant être capable de se défendre tout en élaborant une vision de développement intégrée. Mais, jusqu’à présent, ces conditions ne semblent pas encore réunies.

* Ornella Sukkar est journaliste et analyste politique libanaise.

