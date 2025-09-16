Nécrologie – L’acteur américain Robert Redford est décédé

— L’acteur de 89 ans est mort ce mardi 16 septembre, a annoncé le New York Times.

Robert Redford est mort dans son sommeil, à son domicile dans l’Utah.

Il laisse une grande trace dans l’histoire du cinéma. Il a réussi à faire en sorte que des sujets sérieux comme le deuil et la corruption politique trouvent un écho auprès des masses, en grande partie grâce à sa propre célébrité.

L’acteur américain de 89 ans était connu surtout pour ses rôles iconiques dans des films comme « Butch Cassidy and the Sundance Kid », »The Great Gatsby », « The Sting », « All the President’s Men », « Out of Africa », « All Is Lost », « The Horse Whisperer ».

Après avoir commencé sa carrière dans les années 50 à la télévision, il atteint la célébrité en 1969 avec le film « Butch Cassidy and the Sundance Kid » aux côtés de Paul Newman.

Il enchainera les succès dans les années 70 et s’affirmera comme une des stars les plus importante d’Hollywood, remportant plusieurs oscar et autres distinctions, aussi bien en tant qu’acteur que pour les films qu’il a réalisés.

+ Spy Game +

L’un des films inoubliables : « Spy Game » (2001) de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.

Dans ce thriller d’espionnage : Robert Redford incarne Nathan Muir, vétéran de la CIA sur le point de prendre sa retraite. Alors que Brad Pitt joue son protégé Tom Bishop, un agent capturé en Chine après une opération clandestine ratée.

Et toute l’intrigue repose sur une course contre la montre : Muir, depuis Langley, tente de sauver Bishop avant son exécution, alors que la CIA préfère l’abandonner pour ne pas compromettre ses négociations avec Pékin.

Le film alterne entre : Le huis clos à Langley : Muir, auditionné par ses supérieurs, revient sur sa carrière, officiellement pour “livrer son rapport” avant la retraite.

De longs flashbacks : les différentes missions où il a formé Bishop (Vietnam, Berlin, Moyen-Orient), qui révèlent leur relation complexe : maître cynique et stratège (Muir) vs idéaliste prêt à prendre des risques (Bishop).

In fine, la préparation du sauvetage : Muir détourne l’attention de ses collègues, manipule les informations, et organise dans l’ombre l’opération qui sauvera Bishop, en dehors du cadre officiel de la CIA.

+ Engagement socio-politique +

Robert Redford n’est pas seulement un acteur et cinéaste majeur d’Hollywood, il est aussi militant, philanthrope et bâtisseur culturel. Voici un aperçu de ses grands engagements : Dès les années 1970, Redford s’engage dans la protection de la nature et de l’Ouest américain.

Il lutte contre l’urbanisation sauvage et la pollution, notamment dans l’Utah où il possède un ranch à Sundance. Porte-parole de la défense de l’environnement, il s’est associé au NRDC (Natural Resources Defense Council) et à d’autres ONG. Il a produit des documentaires écologiques, plaidé pour les énergies renouvelables, et combattu les projets d’exploitation pétrolière menaçant les parcs nationaux.

+ Soutien aux Amérindiens +

Redford a longtemps défendu les droits des Native Americans. Il a soutenu des causes comme la réhabilitation de Leonard Peltier (militant amérindien emprisonné après l’affaire de Wounded Knee). Dans son cinéma et ses prises de parole, il a cherché à donner plus de visibilité aux voix et aux cultures autochtones.

+ Création de Sundance et soutien au cinéma indépendant +

En 1981, Redford fonde le Sundance Institute, une organisation destinée à aider de jeunes cinéastes en dehors du système hollywoodien.

Dès 1985, il lance le Sundance Film Festival à Park City (Utah), devenu le rendez-vous mondial du cinéma indépendant. Grâce à lui, des réalisateurs comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, les frères Coen ou encore Jim Jarmusch ont trouvé une première reconnaissance.

Sundance est aussi une vitrine pour des films traitant de questions sociales, environnementales ou minoritaires.

Article19.ma