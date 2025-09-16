Analyse – Les contours des prochaines élections législatives au Maroc (2026)

Par Dr Mohamed Chtatou

Introduction

Les élections législatives au Maroc représentent un moment crucial pour la consolidation démocratique et la stabilité politique du pays. Depuis l’adoption de la Constitution de 2011 (Bendourou, 2012), le royaume a instauré un système politique (Saaf, 2015) hybride combinant un pluralisme parlementaire élargi et la centralité de la monarchie. Ce modèle, souvent qualifié de « monarchie constitutionnelle avancée », se caractérise par une dualité : d’un côté, un Parlement élu chargé de légiférer et de contrôler l’action gouvernementale, de l’autre, un roi disposant de prérogatives étendues en matière de sécurité, de politique étrangère et de nomination des principaux responsables politiques et administratifs (Catusse, 2002).

Les élections prévues pour 2026 s’inscrivent dans un contexte de recomposition politique et de mutation sociale. Depuis 2021, plusieurs transformations ont marqué le paysage politique marocain : fragmentation des partis traditionnels, montée des forces citoyennes, recomposition des alliances et essoufflement relatif des formations islamistes. Cette évolution s’accompagne d’un défi majeur : répondre aux attentes socio-économiques d’une population jeune, urbaine et de plus en plus connectée, confrontée à un chômage élevé, à des difficultés d’accès aux services publics et à un coût de la vie en augmentation (World Bank, 2025).

Par ailleurs, les élections de 2026 devront être comprises à travers la dimension régionale et culturelle. La régionalisation avancée a modifié le rôle des collectivités locales, accentuant l’importance des stratégies électorales au niveau des circonscriptions et des régions. Les questions identitaires, telles que la reconnaissance de l’amazighité, la participation politique des femmes et la valorisation du patrimoine culturel, influencent également la mobilisation électorale.

Cet article propose une analyse complète des prochains scrutins législatifs, en articulant trois axes principaux : le cadre institutionnel et électoral, les dynamiques partisanes et stratégiques, et les enjeux socio-économiques et sociétaux. Enfin, il explore les scénarios prospectifspossibles pour 2026, en évaluant l’impact des recompositions politiques, des forces émergentes et du rôle stratégique du monarque. L’objectif est de fournir une prospective réaliste et dense, éclairant les stratégies électorales des partis, le comportement des électeurs et les implications pour la gouvernance démocratique au Maroc.

Cadre institutionnel et électoral marocain

1. Histoire constitutionnelle et transition démocratique

Depuis l’indépendance en 1956, le Maroc a connu plusieurs étapes dans l’évolution de son système politique (Saaf, 2015). La Constitution de 1962 a instauré une monarchie centralisée, dotant le roi de pouvoirs étendus, notamment en matière de sécurité, de politique étrangère et de nomination des membres du gouvernement. Le Parlement, bien que créé, disposait de marges limitées pour contrôler l’action royale, et son rôle législatif était largement consultatif (Catusse, 2002). Les révisions constitutionnelles de 1970 et 1996 ont élargi progressivement la participation politique et introduit un multipartisme plus structuré, mais la monarchie est restée le pivot central du système.

La Constitution de 2011 (Bendourou, 2012), adoptée dans le contexte du Mouvement du 20 février et des pressions populaires pour plus de démocratie, constitue une rupture institutionnelle significative. Elle confère au chef du gouvernement issu du parti majoritaire des pouvoirs élargis, notamment dans la formation du gouvernement et la présentation du programme législatif. Cependant, le roi conserve un rôle stratégique, garantissant la sécurité, la politique étrangère et les grands équilibres nationaux. Cette dualité a été décrite comme une « monarchie constitutionnelle avancée », où la participation électorale et la représentation parlementaire coexistent avec une centralité royale assumée (Saghi, 2017).

La Constitution de 2011 (Bendourou, 2012) a également renforcé les droits des citoyens, introduit des protections pour les minorités, et prévu des mécanismes de recours juridique et administratif. Ces évolutions ont contribué à améliorer la légitimité démocratique, tout en préservant la stabilité politique, critère essentiel pour un royaume confronté à des défis économiques et sociaux complexes.

2. Le système électoral marocain

Le Maroc adopte un système proportionnel plurinominalpour les élections législatives. Sur un total de 395 sièges, 305 sont répartis dans les circonscriptions locales, et 90 sièges sont attribués selon des listes régionales, dont 60 pour les femmes et 30 pour les jeunes (Wikipedia, 2025). Ce mode de scrutin favorise la pluralité et la représentation diversifiée, mais entraîne une fragmentation parlementaire importante, rendant les coalitions post-électorales quasi incontournables.

La réforme de 2021, qui calcule désormais les sièges sur la base des inscrits plutôt que des votants, a accentué cette fragmentation. Elle met l’accent sur la mobilisation locale, car chaque vote influence directement le nombre de sièges obtenus par les partis dans chaque circonscription. Cette évolution a obligé les partis à renforcer leur implantation sur le terrain, notamment via les notables locaux, les mouvements associatifs et les réseaux de proximité.

3. Institutions de régulation et transparence

Le bon déroulement des élections est supervisé par le ministère de l’Intérieur, la Commission nationale de supervision des élections et les tribunaux administratifs. Bien que ces institutions soient réputées pour leur efficacité technique, la perception de partialité demeure un enjeu majeur, influençant la confiance des électeurs et le taux de participation (Catusse, 2002).

La législation sur le financement des campagnes, la publicité et la communication politique vise à limiter les abus et à garantir un débat équilibré. Les partis sont tenus de publier leurs sources de financement et d’éviter toute utilisation de ressources publiques à des fins électorales. La transparence électorale et la régularité du processus sont des facteurs essentiels pour renforcer la confiance citoyenne (Chtatou, 2020, 23 janvier), réduire l’abstention et assurer la légitimité des résultats.

4. Régionalisation et impact sur la compétition électorale

La régionalisation avancée, amorcée en 2015, a profondément modifié le rôle des collectivités locales. Les régions disposent désormais de compétences en matière de développement économique, d’infrastructures, d’éducation et de services sociaux. Cette décentralisation transforme la compétition électorale, obligeant les partis à élaborer des stratégies adaptées aux spécificités régionales et à négocier avec les notables locaux et les mouvements citoyens.

Les partis traditionnels, tels que l’Istiqlal et le RNI, continuent de dominer les zones rurales grâce à des réseaux historiques et des relations de proximité. En revanche, les grandes villes deviennent des laboratoires pour les forces émergentes et les listes indépendantes, dont l’influence sur les résultats électoraux augmente avec la mobilisation des jeunes et des populations urbaines

L’importance des enjeux régionaux ne se limite pas à la simple compétition électorale. Les programmes proposés doivent répondre à des défis locaux tels que le développement agricole, la sécurisation des ressources hydriques, la création d’emplois et la réduction des inégalités territoriales. Les partis capables de démontrer un effet concret sur la vie quotidienne des citoyens renforceront leur crédibilité et leur performance électorale.

Dynamiques partisanes et compétition électorale

1. Rassemblement National des Indépendants (RNI) : de la notabilité à la gouvernance

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), dirigé par Aziz Akhannouch, a consolidé sa position dominante lors des élections législatives de 2021, remportant 102 sièges, ce qui en a fait la première force parlementaire(Reuters, 2021, 9 septembre). Historiquement fondé sur un réseau de notables économiques et ruraux, le RNI a progressivement construit une image de parti gestionnaire et pragmatique, axé sur la modernisation économique et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces (The Guardian, 2021, 11 septembre).

Le parti combine stratégies locales et campagnes médiatiques nationales. Des initiatives telles que « 100 villes, 100 jours » visent à démontrer une capacité opérationnelle et une efficacité tangible, en répondant à des besoins locaux immédiats en matière d’infrastructures et de services publics. La légitimité du RNI repose sur sa capacité à transformer les promesses en résultats mesurables, notamment dans le domaine de la création d’emplois, du développement régional et de la digitalisation des services publics.

Pour les élections de 2026, le RNI devra séduire un électorat jeune et urbain, souvent critique vis-à-vis des élites traditionnelles, en proposant des politiques innovantes dans l’éducation, l’emploi et la participation citoyenne. La mobilisation de ce segment sera cruciale pour maintenir et étendre son influence dans les villes clés du royaume.

2. Parti Authenticité et Modernité (PAM) : un repositionnement stratégique

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) occupe une place stratégique dans le système politique marocain (Saaf, 2015). Créé en 2008, le PAM est historiquement proche du Palais et a souvent été perçu comme un instrument de modernisation institutionnelle. Sa performance électorale dépend de sa capacité à affirmer son autonomie politique tout en maintenant ses réseaux locaux et urbains.

Le PAM concentre ses forces dans les grandes villes et les zones économiques stratégiques, mais sa pénétration est plus limitée dans les zones rurales dominées par l’Istiqlal et le RNI. En 2026, le succès du parti dépendra de la capacité à développer des alliances locales efficaces, à mobiliser ses cadres régionaux et à séduire les jeunes urbains en mettant en avant des projets économiques et sociaux innovants(Le360.ma., 2025, 23 mars).

3. Parti de l’Istiqlal : tradition et adaptation

L’Istiqlal, fondé en 1944, est l’un des partis historiques du Maroc et conserve une base solide dans les zones rurales et semi-urbaines. Son capital symbolique et historique lui confère un avantage en termes de légitimité et de mobilisation traditionnelle (Joffé, E. G. H., 1985).

Cependant, l’Istiqlal doit adapter son discours pour séduire un électorat urbain et jeune, préoccupé par l’emploi, l’accès aux services publics et les réformes économiques. Sa réussite électorale repose sur un équilibre entre tradition et modernité, en proposant un programme concret répondant aux besoins des nouvelles générations tout en consolidant ses bases rurales(LODJ.ma., 2025, 11 janvier).

4. Parti de la Justice et du Développement (PJD) : résilience après la défaite

Le PJD a subi une défaite historique en 2021, perdant son statut de principal parti islamiste du pays. La reconstruction du parti repose sur plusieurs axes : mobilisation des réseaux associatifs, renforcement de la communication politique, et élaboration d’un programme socio-économique crédible et mesurable (Zeghal, 2005).

Le PJD cherche à capitaliser sur l’insatisfaction de certains segments de l’électorat, notamment urbains et ruraux, déçus par les performances économiques des gouvernements récents. Pour regagner du terrain, il devra démontrer une capacité à traduire ses principes religieux et sociaux en politiques publiques concrètes et efficaces, afin de convaincre les citoyens sceptiques de sa pertinence dans le paysage politique actuel (Chatham House, 2021, septembre).

5. Forces émergentes et mouvements citoyens

Les élections récentes ont montré une montée significative des forces citoyennes et des listes indépendantes, particulièrement dans les grandes villes. Ces mouvements influencent le débat public et obligent les partis traditionnels à repenser leurs stratégies et leurs alliances (Mekouar, 2022).

Ces forces émergentes peuvent créer des coalitions inédites pour 2026, où la capacité à fédérer autour de projets locaux et régionaux devient un avantage stratégique. Les partis capables d’intégrer ces acteurs dans leur plan politique bénéficieront d’un renforcement de leur base électorale et d’une meilleure visibilité dans les médias et auprès des jeunes électeurs.

6. Analyse comparative des stratégies partisanes

Une comparaison des stratégies des principaux partis révèle que le succès électoral dépend de plusieurs facteurs clés :

• Mobilisation locale vs nationale : le RNI privilégie la visibilité nationale et l’efficacité tangible, tandis que l’Istiqlal repose sur ses réseaux traditionnels.

• Adaptation au profil des électeurs : les partis doivent combiner programmes économiques, sociaux et culturels pour séduire différentes tranches de la population.

• Coalitions et alliances : la fragmentation oblige les partis à construire des alliances solides pour former un gouvernement stable.

Cette combinaison d’éléments explique pourquoi, malgré leur ancienneté et leur légitimité historique, aucun parti ne peut prétendre à la domination absolue sans intégrer les dynamiques régionales, urbaines et citoyennes dans sa stratégie électorale.

Enjeux socio-économiques et sociétaux

1. Jeunesse, emploi et participation politique

Le Maroc compte une population jeune, avec près de 60 % des citoyens âgés de moins de 35 ans (World Bank, 2025). Cette démographie constitue à la fois un atout et un défi pour les élections législatives de 2026. La jeunesse urbaine, connectée et souvent exposée à l’information internationale, est sensible aux questions d’emploi, de formation professionnelle et de mobilité sociale. Le taux de chômage des jeunes reste élevé, atteignant près de 27 % dans les zones urbaines, ce qui alimente le mécontentement et influence le comportement électoral (HCP, 2025).

Les partis politiques devront intégrer des programmes ciblés pour cette population, combinant création d’emplois, développement des compétences et promotion de l’entrepreneuriat. Les politiques de stimulation économique locale, telles que les incubateurs pour jeunes entrepreneurs et les programmes de formation professionnelle régionale, seront des facteurs déterminants pour la mobilisation de cet électorat. Les partis capables de démontrer des résultats concrets et mesurables bénéficieront d’un avantage électoral significatif.

2. Protection sociale et développement inclusif

Les inégalités sociales constituent un enjeu majeur dans le processus électoral. Les zones rurales restent particulièrement vulnérables, avec un accès limité aux services de santé, à l’éducation et aux infrastructures de base. Le gouvernement et les partis politiques doivent proposer des stratégies de développement inclusif, visant à réduire les disparités entre villes et campagnes et à renforcer le tissu social (Issami, Cherqaoui, & Morchid, 2025).

Les programmes de protection sociale, tels que le RAMEDpour l’assurance maladie, ainsi que les initiatives de soutien aux familles et aux femmes rurales, sont essentiels pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et encourager la participation électorale (Dfouf, et al., 2025). La capacité à articuler une vision de cohésion sociale et de redistribution équitable des ressources sera un facteur clé pour le succès électoral.

3. Agriculture et sécurité alimentaire

L’agriculture reste un pilier stratégique de l’économie marocaine, employant environ 40 % de la population active dans certaines régions rurales (FAO, 2022). La variabilité climatique, la rareté des ressources hydriques et les fluctuations des marchés internationaux accentuent la vulnérabilité des agriculteurs. Les partis politiques doivent intégrer dans leurs programmes des stratégies de sécurité alimentaire, d’irrigation durable et de modernisation agricole.

L’efficacité des politiques agricoles, y compris les subventions ciblées, les coopératives locales et le soutien à l’innovation technologique, influence directement le comportement électoral des populations rurales. La perception de performance en matière agricole est souvent corrélée à la fidélité électorale dans ces zones.

4. Urbanisation et infrastructures

L’urbanisation rapide du Maroc, avec plus de 65 % de la population résidant désormais en milieu urbain, modifie profondément les priorités électorales (World Bank, 2025). Les problématiques urbaines incluent la mobilité, le logement, la pollution et l’accès aux services publics. Les partis politiques doivent proposer des programmes de planification urbaine, de transport durable et de gestion des infrastructures publiques, afin de répondre aux attentes des citoyens urbains.

L’électorat urbain est également plus sensible à la transparence, à la responsabilité et à la qualité de la gouvernance. Les partis qui adoptent des programmes de digitalisation des services publics, de participation citoyenne et d’innovation sociale bénéficient d’une légitimité accrue auprès de cette population.

5. Identité, culture et citoyenneté

Les enjeux sociétaux ne se limitent pas aux aspects économiques. La reconnaissance des identités culturelles, notamment amazighe, et la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, sont des facteurs déterminants de l’engagement citoyen. Les partis politiques doivent intégrer des approches inclusives et respectueuses des différences culturelles, linguistiques et sociales.

Les débats sur la culture, l’éducation et la protection du patrimoine influencent également la perception des partis. Les programmes électoraux qui prennent en compte l’éducation culturelle, l’accès aux arts et la préservation du patrimoine renforcent le lien entre les citoyens et les institutions.

6. Enjeux économiques et attractivité des investissements

La compétitivité économique et l’attractivité des investissements étrangers sont des priorités pour le Maroc. La stabilité politique, la transparence institutionnelle et l’efficacité des politiques publiques influencent la confiance des investisseurs et l’économie nationale (Chtatou, 2018, 8 octobre). Les partis doivent proposer des réformes structurelles, telles que la simplification des procédures administratives et l’encouragement à l’innovation, pour démontrer leur capacité à favoriser la croissance et l’emploi.

Scénarios prospectifs et stratégies électorales pour 2026

1. Scénario de continuité des partis traditionnels

Le premier scénario envisage une continuité des dynamiques partisanes traditionnelles, où les partis historiques tels que le RNI, l’Istiqlal et le PAM conservent une influence majeure sur les résultats. Dans ce contexte, la capacité des partis à mobiliser leurs bases historiques, à renforcer les alliances locales et à présenter des programmes de gouvernance efficaces déterminera l’issue électorale.

Dans ce scénario, le rôle du roi reste central. En tant qu’arbitre stratégique, il influence indirectement la composition du gouvernement post-électoral, favorisant des coalitions stables capables de maintenir la cohésion nationale (Saghi, 2017).

2. Scénario de montée des forces citoyennes et des indépendants

Un deuxième scénario repose sur l’essor des forces citoyennes et des listes indépendantes, surtout dans les zones urbaines. Ce phénomène, observé lors des élections locales et régionales récentes, reflète un désir de renouvellement et de participation directe dans le processus politique (Mekouar, 2022).

Si cette tendance se confirme en 2026, les coalitions traditionnelles pourraient être fragilisées. Les partis devront intégrer ces acteurs émergents, soit par des alliances électorales, soit par des programmes plus innovants et inclusifs.

3. Scénario de recomposition autour de thématiques socio-économiques

Un troisième scénario envisage une recomposition des forces politiques autour d’enjeux socio-économiques majeurs : emploi des jeunes, protection sociale, sécurité alimentaire et urbanisation. La crise économique mondiale et les effets du changement climatique sur l’agriculture accentuent l’importance de ces questions pour les électeurs (FAO, 2022;World Bank, 2025).

Dans ce contexte, les partis capables de proposer des solutions concrètes, mesurables et territorialisées augmenteront leur attractivité. Les stratégies gagnantes incluent la promotion de programmes innovants pour la jeunesse, le soutien aux entrepreneurs et la mise en œuvre de politiques de développement inclusif.

4. Impacts de la régionalisation avancée

La régionalisation, avec l’attribution de compétences élargies aux collectivités locales, aura un impact stratégique sur l’issue électorale. Les partis doivent concevoir des programmes adaptés aux réalités régionales, impliquant notamment des politiques de développement économique local, de gestion des ressources hydriques et d’infrastructures éducatives et sanitaires.

Cette décentralisation renforce la nécessité de stratégies électorales différenciées, où les alliances régionales et la mobilisation des notables locaux deviennent des déterminants majeurs.

5. Stratégies de communication et digitalisation

La communication politique, notamment via les médias sociaux et les plateformes numériques, joue un rôle croissant dans l’orientation du vote, surtout parmi les jeunes urbains (HCP, 2025). Les partis doivent adopter des stratégies de communication ciblées, basées sur la transparence, l’information rapide et la participation citoyenne.

La digitalisation permet également d’améliorer la gestion interne des campagnes, le suivi de la mobilisation et l’analyse des comportements électoraux. Les partis capables d’exploiter efficacement ces outils numériques renforceront leur compétitivité et leur crédibilité.

6. Scénario global : équilibre entre tradition et innovation

En synthèse, les élections législatives de 2026 pourraient se jouer autour d’un équilibre subtil entre continuité et innovation. Les partis traditionnels devront moderniser leurs programmes et intégrer les attentes des jeunes, des femmes et des forces citoyennes. Les forces émergentes devront démontrer leur capacité à gouverner efficacement et à contribuer à la stabilité nationale (Le360, 2025, août 28).

Conclusion

Les prochaines élections législatives au Maroc représentent un moment stratégique pour la consolidation démocratique, la stabilité politique et la gouvernance efficace. Depuis l’adoption de la Constitution de 2011 (Bendourou, 2012), le système politique marocain (Saaf, 2015) combine pluralisme parlementaire et centralité monarchique, offrant un cadre unique où les partis doivent composer avec des prérogatives royales étendues et des attentes citoyennes en constante évolution (Maroc Hebdo, 2025).

L’analyse des dynamiques partisanes révèle une fragmentation importante du paysage politique, nécessitant la formation de coalitions complexes et la mobilisation stratégique des électeurs, notamment des jeunes, des femmes et des forces émergentes (Centre Al-Mouachir, 2025, septembre 12). Les partis historiques, tels que le RNI, l’Istiqlal et le PAM, conservent des bases solides, mais doivent s’adapter aux transformations sociétales et aux aspirations d’un électorat urbain et connecté.

Les enjeux socio-économiques – emploi, protection sociale, sécurité alimentaire, urbanisation et développement régional – joueront un rôle déterminant dans le comportement électoral. Les partis capables de proposer des solutions concrètes et mesurables, répondant aux besoins locaux et aux défis nationaux, augmenteront leur attractivité et leur légitimité(Islah, 2025, mai 11).

Enfin, les scénarios prospectifs pour 2026 montrent que l’issue électorale dépendra de l’équilibre entre continuité et innovation, entre stratégies locales et nationales, et entre tradition et modernité. Ces élections constituent un test de maturité démocratique pour le Maroc, évaluant la capacité des institutions et des partis à répondre aux aspirations de la population et à garantir la stabilité et le développement durable du royaume (Gœury, (2025, mai 18).

