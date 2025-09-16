Solidarité – Le sommet d’urgence réagit de manière « mitigée » à la frappe israélienne sur le Hamas à Doha

Un communiqué final de la réunion d’urgence a seulement appelé les États à « prendre toutes les mesures légales et efficaces possibles pour empêcher Israël de continuer ses actions contre le peuple palestinien. »

Les dirigeants arabes et musulmand ont critiqué Israël, lundi tard dans la soirée, lors d’un sommet d’urgence au Qatar pour son attaque récente contre les dirigeants du Hamas à Doha, offrant des points de vue différents sur la marche à suivre mais convenant finalement de ne prendre que des mesures minimales, a rapporté Associated Press (AP).

Ce sommet visait à présenter « une réponse unie » à l’attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas la semaine dernière à Doha.

Le communiqué final appelle les États à «prendre toutes les mesures légales et efficaces possibles pour empêcher Israël de continuer ses actions contre le peuple palestinien».

Avant le sommet, des analystes avaient évoqué la possibilité de fermer l’espace aérien aux vols israéliens ou de dégrader les relations avec Israël, cependant, des différences significatives entre les nations ont probablement atténué toute tentative de coopération, souligne AP.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprend le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a tenu sa propre réunion en marge du sommet.

Ses membres ont convenu de prendre des mesures «pour activer les mécanismes de défense conjointe et les capacités de dissuasion du Golfe», selon une déclaration, sans plus de précisions.

La déclaration «a appelé tous les pays épris de paix dans le monde à condamner les crimes israéliens au Qatar, à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens».

+ Le dirigeant du Qatar prononce un discours enflammé +

L’émir du Qatar a ouvert le sommet en accusant Israël de ne pas se soucier de ses otages à Gaza et de chercher à «assurer que Gaza ne soit plus habitable». Israël affirme que les objectifs de sa guerre incluent le retour de tous les otages et la défaite du Hamas.

«Si Israël souhaite assassiner les dirigeants du Hamas, pourquoi alors s’engager dans des négociations ?» a demandé Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

«Si vous insistez sur la libération des otages, pourquoi alors assassinez-vous tous les négociateurs ? » a-t-il ajouté, selon la même source.

Le discours était inhabituellement franc pour le dirigeant qatari de 45 ans, qui a joué un rôle clé dans les pourparlers de cessez-le-feu.

«Il n’y a pas de place pour traiter avec une partie aussi lâche et traîtresse », a-t-il déclaré. «Ceux qui travaillent systématiquement à assassiner la partie dans ces négociations feront certainement tout pour assurer l’échec de ces négociations. Lorsqu’ils prétendent chercher la libération des otages, c’est un simple mensonge.»

Cheikh Tamim a également dénoncé Israël pour ce qu’il a qualifié de «génocide» commis à Gaza — une évaluation partagée par plusieurs autres au sommet. Israël nie catégoriquement commettre un génocide. Il affirme que le Hamas prolonge la guerre en ne se rendant pas et en ne libérant pas les otages.

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, Israël «devrait également être étouffé économiquement, car l’expérience montre que de telles mesures donnent des résultats.»

+ Les déclarations ne libéreront pas la Palestine +

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, présent au sommet, a déclaré: «Les condamnations n’arrêteront pas les missiles. Les déclarations ne libéreront pas la Palestine.» Ibrahim a appelé à «des actions sévères et punitives.»

Pendant ce temps, les nations ayant des accords de reconnaissance diplomatique avec Israël hésitaient à rompre ces liens, bien que Hossam Zaki, représentant de la Ligue arabe, ait mentionné que les pays pourraient les «réexaminer».

Lundi marquait le cinquième anniversaire de la signature des Accords d’Abraham par Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui marquaient leur reconnaissance formelle d’Israël.

+ Pezeshkian a exhorté les autres nations à «isoler l’agresseur.» +

L’Iran, qui a frappé la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, un important hub pour les forces américaines après le bombardement américain de sites nucléaires iraniens en juin, une action qui a irrité le Qatar, a assisté à la réunion de lundi.

Masoud Pezeshkian n’a pas mentionné l’attaque de l’Iran contre le Qatar mais a parlé de la guerre d’Israël contre l’Iran en juin. Il a également averti que tout pays de la région pourrait être le prochain.

«L’attaque contre Doha a changé beaucoup de mauvaises idées et de mauvais calculs», a-t-il déclaré. «Elle a montré qu’aucun pays arabe ou musulman n’est à l’abri de l’agression du régime de Tel-Aviv. Demain, cela peut être le tour de n’importe quelle capitale arabe ou musulmane.»

Israël, qui a lancé son invasion de Gaza en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, a riposté contre le groupe militant et d’autres membres de l’axe de la résistance iranien ailleurs, y compris en Iran, au Liban, en Syrie, au Yémen et maintenant au Qatar.

La mort de près de 64 000 Palestiniens pendant la guerre à Gaza a irrité de nombreux pays du Moyen-Orient, intensifié les ressentiments et soulevé des inquiétudes quant à la force de l’engagement des États-Unis à défendre les gouvernements arabes du Golfe, ajoute la même source.

Article19.ma